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    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 23:13

    В Газе заявили о гибели 90 человек при обстрелах Израилем лагеря беженцев

    Al-Arabiya: При израильских обстрелах лагеря беженцев на севере Газы погибли не менее 90 человек

    Tекст: Вера Басилая

    При израильских обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.

    Палестинский портал Quds сообщал, что не менее 30 человек погибли, десятки пропали без вести  во время обстрела жилого квартала в городе Джабалия, передает РИА «Новости».

    Ранее двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа.

    16 декабря 2023, 16:12
    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    The Times of Israel: Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг
    @ ATEF SAFADI/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты, свидетельствуют результаты проверки, пишет The Times of Israel.

    Установлено, что один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания на расстоянии десятков метров, все они были полураздеты и несли с собой клочок белой ткани, привязанный к палке, сообщил один из старших офицеров Южного командования Армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel, передает ТАСС.

    Заметивший людей военный расценил происходящее как подготовленную ХАМАС ловушку и открыл по ним огонь. В результате два заложника погибли, третий получил ранения и спрятался в здании.

    В этот момент в ситуацию вмешался командир батальона, который находился в одном здании с открывшим огонь бойцом, он дал команду прекратить стрельбу. Затем неподалеку раздались призывы о помощи на иврите, после чего раненый заложник вышел из здания, но был расстрелян другим израильским солдатом, пишет издание.

    Внешний вид третьего убитого вызвал сомнения у командира батальона. В итоге выяснилось, что это израильский заложник. Тела убитых перевезли в Израиль для опознания, которое подтвердило, что все трое являются израильтянами, захваченными ХАМАС.

    По словам собеседника издания, оба стрелявших военных действовали в нарушение протоколов. В ЦАХАЛ заявили, что относятся к случившемуся с пониманием, поскольку в районе инцидента в последнее время не встречались мирные жители.

    Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа.

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    16 декабря 2023, 05:54
    Бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа

    Военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа

    Бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В секторе Газа трое израильских заложников погибли, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников, сообщили военные.

    ЦАХАЛ пояснил, что произошел «бой в районе Шеджайя». Израильские военные «ошибочно приняли трех израильских заложников за угрозу». Бойцы ЦАХАЛ открыли огонь по заложникам, передает РИА «Новости».

    Тела погибших доставили в Израиль. Экспертиза подтвердила, что это были похищенные палестинскими боевиками заложники. ЦАХАЛ сообщил, что полностью принимает ответственность за трагедию.

    Напомним, израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа. Белый дом допустил присутствие заложников в затапливаемых Израилем тоннелях.

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    17 декабря 2023, 04:58
    Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газе

    Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газк

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель трех заложников, убитых по ошибке израильскими военными в секторе Газа, сообщила израильская газета Yedioth Ahronoth.

    Халеви считает, что он, как командир, несет ответственность за то, что произошло, и пообещал не допустить повторения подобных случаев в будущем, передает  RT.

    Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,

    Израильские СМИ сообщили, что заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты.

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    15 декабря 2023, 01:49
    Аббас поручил восстановить контакты с ХАМАС

    Президент Палестины и лидер ФАТХ Аббас поручил восстановить прерванные контакты с ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Палестины и лидер ФАТХ Махмуд Аббас поручил установить контакты с палестинским движением ХАМАС, сообщил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззам аль-Ахмед.

    Как заявил аль-Ахмед, ООП «уловила сигналы ХАМАС о готовности к диалогу», после чего Аббас попросил его «связаться с ХАМАС». Встреча сторон может состояться в Каире, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

    Аль-Ахмед сказал, что ООП не выдвигает «условий для контактов с ХАМАС», в Палестине готовы «цепляться за любой проблеск надежды для объединения палестинских рядов». По его словам, ХАМАС согласилось с ранее оспариваемым решением о создании двух государств, основанным на границах 1967 года. Однако, как заявил аль-Ахмед, «соглашения в Осло закончились, и это сделал сам Израиль».

    В свою очередь, известный палестинский политик, лидер партии Национальное палестинское движение «Аль-Мубадара» Мустафа аль-Баргути заявил, что ФАТХ не соглашается на формирование правительства национального единства с включением в него всех палестинских сил без согласия его конкурента – движения ХАМАС – на три условия. Речь идет об «установлении международного контроля», переходе ХАМАС к мирным средствам сопротивления и подтверждении обязательств, данных Израилю Организацией освобождения Палестины.

    Контакты между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, между движениями ФАТХ и ХАМАС были прерваны после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году.

    Напомним, Аббас заявил, что власти Палестины готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.

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    15 декабря 2023, 03:51
    Белый дом заявил о планах Израиля перейти к «точечным» операциям в Газе

    Представитель Белого дома заявил о планах Израиля перейти от «крупномасштабной зачистки» к «точечным» операциям в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель администрации США высокого ранга заявил, что Израиль, по его мнению, собирается перейти «от крупномасштабной наземной операции по зачистке» в секторе Газа к «более точечным долгосрочным действиям».

    «Точечные» операции будут осуществляться «на основе разведывательных данных против особо важных целей, конкретных объектов военной инфраструктуры и тому подобного», сказал чиновник. Однако он отказался «говорить о конкретных сроках» такого «перехода», передает ТАСС.

    По его словам, «крупномасштабная операция по зачистке в ключевых районах сменится менее интенсивными» действиями. При этом лидеры палестинского движения ХАМАС «никогда не получат убежища, их не пощадят, потому что Израиль имеет право преследовать» их, сказал чиновник. Он подчеркнул, что «это будет сильно отличаться от того, что мы наблюдаем сейчас».

    Также в администрации США сообщили, что израильские власти рассказали советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану об их видении сроков военных операций в секторе Газа. Отмечается, что Израиль сам «продумывает сроки».

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

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    17 декабря 2023, 00:37
    Сотрудник МИД Франции погиб в Газе после удара Израиля

    МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника в секторе Газа после удара Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС Израиля по сектору Газа был убит сотрудник МИД Франции, сообщило Министерство иностранных дел Франции.

    Уточняется, что дипломат погиб в доме в Рафахе, где находились еще двое других коллег из генконсульства Франции с семьями. По информации МИД Франции, в результате этой атаки погибли около десяти человек, передает ТАСС.

    Французский МИД потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства этого удара в кратчайшие сроки.

    Ранее военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа, которые вышли из укрытия с белым флагом.

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    17 декабря 2023, 06:15
    Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников

    Al Jazeera: Премьер-министр Израиля дал указания переговорной группе по заложникам

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа ХАМАС, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Нетаньяху подчеркнул, что интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено, а инструкции, которые даны переговорной группе основаны на этом давлении, передает ТАСС.

    В свою очередь газета The Times of Israel сообщила, что чрезвычайный военный кабинет Израиля встретился в субботу вечером для обсуждения нового договора о возвращении заложников.

    Издание пишет, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара обсуждали освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на высокопоставленных палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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    16 декабря 2023, 08:45
    Посол Израиля заявил об отсутствии информации о числе погибших боевиков ХАМАС

    Посол Израиля в России Бен Цви заявил об отсутствии информации о числе погибших боевиков ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Иерусалим не имеет данных касательно числа погибших боевиков ХАМАС, а к данным с их стороны призывает относиться с осторожностью, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, в данный момент таких данных нет, а информацию от ХАМАС необходимо принимать с большой осторожностью, передает ТАСС.

    Бен Цви отметил, что единственные точные данные, которые передают из сектора Газа, предоставляет Минздрав, однако ведомство находится под полным контролем ХАМАС.

    Накануне в США заявили о намерении Израиля сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС.

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

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    17 декабря 2023, 02:34
    Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем, сообщило агентство Al Wataniya.

    Мэр поселка Ходр Иса заявил, что израильская армия впервые с начала военной эскалации на ливано-израильской границе атаковали цель в глубине юга Ливана, передает ТАСС.

    По его словам, ударом разрушены мирные дома граждан, был нанесен материальный урон, погибших нет.

    Ранее Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане, выпущенной по ее беспилотнику.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    16 декабря 2023, 23:25
    Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане

    Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане, выпущенной по ее беспилотнику

    Tекст: Вера Басилая

    ЦАХАЛ перехватил ракету типа «земля-воздух», выпущенную в сторону ее беспилотника на территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля.

    Израильская армия сообщила, что беспилотник продолжил свой полет, а ракета не пересекла территорию Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    15 декабря 2023, 14:38
    В США заявили о намерении Израиля сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС

    Помощник Байдена Салливан: Израиль намерен сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль в дальнейшем намерен завершить этап проведения интенсивных военных операций в секторе Газа и сосредоточиться на атаках против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, в дальнейшем конфликт перейдет в другую фазу войны, в ходе которой усилия будут сосредоточены на атаках против лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Салливан отметил, что Израилю при этом не нужно начинать новую войну для защиты от шиитского движения «Хезболла».

    «Нужно бороться с угрозой, исходящей с противоположной стороны границы», – подчеркнул он, заметив однако, что с этой угрозой можно справиться посредством дипломатии.

    Ранее в Белом доме заявили о планах Израиля перейти от «крупномасштабной зачистки» к «точечным» операциям в Газе.

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

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    17 декабря 2023, 09:15
    Двое израильских военнослужащих погибли в боях в секторе Газа

    The Times of Israel: Армия обороны Израиля потеряла двух военнослужащих в боях в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа, сообщили СМИ.

    Как этом сообщила газета The Times of Israel, погибли старшина Шалев Зальцман и сержант Джозеф Авнер Доран, передает ТАСС.

    По данным газеты, количество погибших израильских солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в Газе достигло 121, а общее число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля с начала нового обострения конфликта уже превысило 450.

    Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,

    Напомним, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников.

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    17 декабря 2023, 12:47
    КПП «Керем-Шалом» открыли для доставки гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» открылся для того, чтобы обеспечить доставки гуманитарной помощи, которая предназначена для жителей сектора Газа, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

    В сообщении ведомства говорится, что с 17 декабря грузовики с гумпомощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП «Керем-Шалом» в соответствии с их соглашением с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    В понедельник Израиль подтвердил открытие КПП «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа, чтобы увеличить количество поступающей в анклав помощи.

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    17 декабря 2023, 16:26
    Во Франции призвали к устойчивому перемирию в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    В секторе Газа должно быть новое, устойчивое перемирие, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Эли Коэном.

    Колонна отметила, что ее приезд был нужен для того, чтобы напомнить о важности нового гуманитарного перемирия. По ее словам, необходимо вернуться к перемирию, устойчивому перемирию, передает РИА «Новости» со ссылкой на i24News.

    Она добавила, что ее беспокоит «слишком большое» число жертв конфликта среди мирных жителей, и призвала не забывать о жертвах атак ХАМАС.

    Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    17 декабря 2023, 22:35
    Израиль атаковал ракетами окрестности Дамаска

    Сирийские средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку над Дамаском

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС наносят ракетные удары по окрестностям Дамаска, сирийские ПВО отражают атаку, сообщило агентство SANA.

    Представитель командования Вооруженных сил Сирии сообщил, что средства ПВО отражают нападение, передает ТАСС.

    Ранее израильские ВВС атаковали окрестности столицы Сирии 26 ноября. Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска.

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