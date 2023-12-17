Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
В Газе заявили о гибели 90 человек при обстрелах Израилем лагеря беженцев
Al-Arabiya: При израильских обстрелах лагеря беженцев на севере Газы погибли не менее 90 человек
При израильских обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.
Палестинский портал Quds сообщал, что не менее 30 человек погибли, десятки пропали без вести во время обстрела жилого квартала в городе Джабалия, передает РИА «Новости».
Ранее двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа.