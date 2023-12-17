Двое израильских военнослужащих погибли в боях в секторе Газа

The Times of Israel: Армия обороны Израиля потеряла двух военнослужащих в боях в секторе Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как этом сообщила газета The Times of Israel, погибли старшина Шалев Зальцман и сержант Джозеф Авнер Доран, передает ТАСС.

По данным газеты, количество погибших израильских солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в Газе достигло 121, а общее число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля с начала нового обострения конфликта уже превысило 450.

Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,

Напомним, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников.