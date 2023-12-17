Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Двое израильских военнослужащих погибли в боях в секторе Газа
The Times of Israel: Армия обороны Израиля потеряла двух военнослужащих в боях в секторе Газа
Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа, сообщили СМИ.
Как этом сообщила газета The Times of Israel, погибли старшина Шалев Зальцман и сержант Джозеф Авнер Доран, передает ТАСС.
По данным газеты, количество погибших израильских солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в Газе достигло 121, а общее число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля с начала нового обострения конфликта уже превысило 450.
Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,
Напомним, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников.