Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газе
Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газк
Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель трех заложников, убитых по ошибке израильскими военными в секторе Газа, сообщила израильская газета Yedioth Ahronoth.
Халеви считает, что он, как командир, несет ответственность за то, что произошло, и пообещал не допустить повторения подобных случаев в будущем, передает RT.
Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,
Израильские СМИ сообщили, что заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты.