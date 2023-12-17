Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газе

Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газк

Tекст: Вера Басилая

Халеви считает, что он, как командир, несет ответственность за то, что произошло, и пообещал не допустить повторения подобных случаев в будущем, передает RT.

Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,

Израильские СМИ сообщили, что заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты.