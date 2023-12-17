Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
В Совфеде создали группу по отслеживанию попыток вмешательства в выборы
В Совфеде создали мониторинговую группу по отслеживанию попыток вмешательства в выборы
В Совфеде создана мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента России, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Он уточнил, что группа будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках своих компетенций, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сторонние попытки вмешательства в избирательный процесс в России будут жестко пресекаться.