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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 21:28

    Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы

    Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы
    @ Наталья Горшкова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сторонние попытки вмешательства в избирательный процесс в России будут жестко пресекаться, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жестко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», – сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что только народ России является единственным источником власти в стране.

    В пятницу Путин встретился в Кремле с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


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    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

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    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

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    15 декабря 2023, 14:42
    СПбГУ подтвердил, что дипфейк с Путиным организовал студент вуза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипфейк с президентом Владимиром Путиным на прямой линии с главой государства устроил именно студент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), подтвердили в вузе.

    Университет не участвовал в подготовке дипфейка, но руководству учреждения удалось выяснить, кто является автором обращения, в котором к президенту обратился его цифровой «двойник», указали в СПбГУ, передает ТАСС.

    Там пояснили, что это не студент первого курса, учащийся с высокими оценками, он преуспевает в учебе. Данные студента не разглашаются.

    В вузе пояснили, что в СПбГУ большое внимание уделяется развитию образовательных направлений и научных исследований, связанных с ИИ, специалистов готовят математики, программисты, менеджеры, экономисты и другие эксперты.

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в среду один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.

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    15 декабря 2023, 16:48
    Путин открыл железнодорожные объекты в Амурской и Мурманской областях

    Путин принял участие в открытии двух железнодорожных объектов в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожных объектов в Амурской и Мурманской областях.

    Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового Керакского тоннеля, самого длинного на Забайкальской железной дороге, расположенного в Амурской области, передает ТАСС.

    Первый Керакский тоннель построили в 1910 году, но в 2010 году он был признан аварийным, а его ремонт – нецелесообразным. Возведение нового тоннеля начали в 2021 году.

    Президент выразил благодарность строителям, инженерам и всем, кто работал над проектом. «Переключиться с тоннеля 1911 года на современный объект – это много значит для нас вообще, а для сегодняшней ситуации – в частности. С учетом роста значимости Восточного полигона. Здорово. Результат хороший», – сказал Путин.

    Также глава государства по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожной линии Выходной – Лавна (Мурманская область) к морскому порту в Кольском заливе. Полностью ввести в эксплуатацию линию Выходной – Лавна планируют в 2024 году. В 2022 году правительство поручило РЖД завершить строительство линии, с 2014 года его строили частные компании.

    Путин заявил, что не сомневался в силах железнодорожных рабочих. Он призвал проанализировать возможность дальнейшего развития этого участка.

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    15 декабря 2023, 15:07
    Путин: Обновление парка пассажирских вагонов в России завершится через три-четыре года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парк пассажирских вагонов в России будет полностью обновлен в ближайшие годы, сообщил президент Владимир Путин, выступая на железнодорожном съезде.

    «Вагонный парк России – один из самых молодых в мире, средний возраст – около 13 лет», – передает ТАСС слова Путина.

    «В ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

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    15 декабря 2023, 18:55
    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны

    Политолог Линдигрин: Во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура

    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Железнодорожная сфера России – одна из наиболее развитых в мире. Немаловажную роль в этом играет программа, действующая при поддержке главы государства. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

    «Чем лучше в стране развита транспортная инфраструктура, тем выше качество жизни граждан. Ведь тут речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках. Практически во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура», – напомнила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «И транспортная отрасль России является одной из наиболее развитых в мире.  Благодаря железным дорогам жители нашей страны могут добраться до самых отдаленных уголков государства. Немаловажную роль в этом играет программа развития, действующая при поддержке президента. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток», – указала она.

    «Президент ставит новые масштабные задачи: полноценная модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных комфортных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – детализировала собеседница.

    «Таким образом можно сказать, что, несмотря на жесткий санкционный режим, транспортная система в России работает и продолжает эффективно обеспечивать экономику и производственный комплекс, а также жителей всеми необходимыми товарами и услугами», – резюмировала политолог.

    В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. В режиме телемоста он пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие в вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области, сообщает Кремль.

    «Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры», – указал президент.

    «Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причем вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – сообщил Путин.

    Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которая позволит значительно сократить время в пути между крупными городами. В перспективе такие магистрали дойдут в том числе до Луганска и Донецка.

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    15 декабря 2023, 15:21
    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по семейной ипотеке

    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на съезде железнодорожников сообщил, что попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по первой ипотеке для семей с детьми.

    «Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он пояснил, что предложил руководству страны изучить вопрос о том, чтобы сохранить и субсидию в 450 тыс. рублей для погашения самого кредита.

    Для поддержки семей с детьми, материнства и детства создана система, поддерживающая с момента беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом некоторые вопросы требуют особого внимания, подчеркнул Путин.

    «Один из ключевых вопросов – это, конечно, обеспечение жильем», – сказал он.

    В России есть две программы, работающие очень эффективно, это семейная ипотека и субсидии для выплаты основного тела кредита в 450 тыс. рублей на семью с тремя и более детьми. Обе программы заканчиваются в 2024 году.

    «Правительство, Центральный банк, думает о том, что у нас рынок ипотечного кредитования перегревается, это влияет на инфляцию и ее рост отчасти, думает о том, чтобы повысить первоначальный взнос, чтобы немножко там сдержать негативные процессы в экономике», – пояснил глава государства.

    Он акцентировал внимание на том, что эти программы важны для россиян.

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    15 декабря 2023, 12:19
    Опрос: Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 79%

    ФОМ: Президенту России Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, а его деятельность одобряют 79%, следует из данных опроса ФОМ.

    О доверии президенту России заявили 77% респондентов, только 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79% опрошенных, отрицательный ответ дали 11%, следует из данных на сайте ФОМ.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    15 декабря 2023, 13:30
    Песков: Путин дал поручения сразу после конференции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг, после пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, встретился с премьером Михаилом Мишустиным и главой администрации президента и дал поручения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин в четверг дал поручения после прямой линии, он встретился с премьером и руководством администрации, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он уточнил, что были даны поручения по целому ряду вопросов, затронутых в ходе мероприятия. В администрации займутся версткой возможного перечня поручений, изучат, какие вопросы туда необходимо включить. Через несколько дней перечень должен быть опубликован.

    Напомним, встреча Путина с журналистами продолжалась четыре часа и три минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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    15 декабря 2023, 15:01
    Путин отметил рост пассажиропотока в Крым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиропоток на крымском направлении уверенно растет, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Уверенно растет и пассажиропоток в Крым. Налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    В апреле Путин поручил дополнительно поддержать турбизнес в Крыму.

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    15 декабря 2023, 15:35
    Путин заявил, что дефицит бюджета ожидается на уровне менее 2% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дефицит бюджета в стране по итогам 2023 года, вероятнее всего, окажется ниже 2% ВВП, заявил президент Владимир Путин на съезде железнодорожников в пятницу.

    «Вчера только вечером председатель правительства [Михаил Мишустин] докладывал, что дефицит бюджета, скорее всего, будет ниже даже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», – цитирует президента ТАСС.

    В четверг в ходе пресс-конференции Путин отметил, что России удалось «отыграть» ВВП в 2023 году после падения в 2022 году.

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    15 декабря 2023, 13:12
    Песков анонсировал выступление Путина на съезде железнодорожников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин в пятницу планирует поучаствовать в пленарном заседании IV съезда железнодорожников в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Путин планирует принять участие в съезде, он выступит в ходе мероприятия, пояснил Песков, передает ТАСС.

    К вечеру президент проведет в Кремле встречу с руководителями фракций в Госдуме.

    Мероприятие начнется с выступления Путина, после этого будут заслушаны доклады спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы комитета по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, руководителя «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова, главы фракции «Новые люди» Алексея Нечаева и руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева.

    Ранее опрос ФОМ показал, что президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, а его деятельность одобряют 79%.

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    15 декабря 2023, 14:49
    Путин: Железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия, заявил президент Владимир Путин.

    «Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», – сказал президент, передает ТАСС.

    Также, по его словам, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК. В то же время растет пассажиропоток в Крым, передает РИА «Новости».

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