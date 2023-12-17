Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – передает ТАСС слова Путина.

Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России». «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заметил президент России.

Путин отметил также, что Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО.

«Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО», – сказал он.

Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними отношения».

«Мы заинтересованы в развитии отношений со странами НАТО», – заявил глава государства

Ранее президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».