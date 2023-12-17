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Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.
На съезде партии председатель ЕР Дмитрий Медведев поставил на голосование предложение поддержать выдвижение Путина кандидатом на должность президента России на выборах. Вопрос был принят съездом единогласно, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».
Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России». Также он отметил, что победа Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной.