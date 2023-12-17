Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной

Губернатор Чибис: Россия успешно преодолевает внешнее давление

Губернаторы Мурманской и Омской областей объяснили поддержку Владимира Путина

Tекст: Олег Исайченко

«Основной вызов для России сегодня – преодолеть внешнее давление. И мы успешно это делаем. И тут важно, что мы – это и общество, и президент, и все ветви власти. Применительно к своему региону скажу: поддержка, которая сейчас оказывается главой государства для усиления России в Арктике, беспрецедентна. Те проекты, которые мы реализуем в этом регионе, укрепляют страну», – отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

«Решение по выдвижению президента Владимира Путина на выборах, безусловно, связано, в том числе, со стоящими сейчас перед Россией внешними и внутренними вызовами. Чем сильнее эти вызовы, тем сильнее мы сплачиваемся и поддерживаем своего лидера. Я лично, и наверняка весь губернаторский корпус, поддерживаем это решение. Мы выбираем курс на развитие и усиление государства», – пояснил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.

«Если говорить об итогах года для партии и страны в целом, то самое важное то, что риски, которые просматривались в экономике и связанные с санкциями опасения, не оправдались. Также, как бывший председатель правительства ДНР, отмечу и стремительное развитие новых регионов», – добавил он.

В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве проходит ХХI съезд «Единой России». Участие в нем принимают более тысячи человек со всей страны. Партия принимает решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента и проводит кадровую ротацию руководящих органов, сообщается на сайте ЕР.

Каждый гражданин нашей страны знает, какую роль для страны выполняет Президент, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Общество должно сплотиться для решения наиболее важных задач, уверен парламентарий.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил важную задачу – интеграцию новых регионов в единое научно-образовательное пространство.

«В новых регионах 29 университетов, более 10 тыс. студентов, и нам надо создать такие же условия для работы и учебы, которые есть на всей территории РФ. Второй проект партии – это «Менделеевская карта», поддержанная президентом. Это проект «Единой России», который мы будем развивать. Я думаю, что более 200 тыс. человек станут участниками проекта до начала президентской кампании», – сказал депутат.

Сам глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что они будут вынуждены считаться с Москвой. Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, указал Путин.

«Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – сказал президент России.