Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.3 комментария
Украина исключила Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) временно остановило статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как «международного спонсора войны», следует из соответствующего реестра.
В сообщении, опубликованном на сайте НАПК, говорится, что статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии, передает РИА «Новости».
Ранее Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России, потребовав от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.
Напомним, в марте НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР.