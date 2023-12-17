Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Взрывы произошли в Одессе и Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне
В Одессе произошли два взрыва, в подконтрольном Киеву городе Херсоне начался пожар после взрыва, сообщили украинские СМИ.
Издание «Страна.ua» сообщает, что в Одессе произошли два взрыва, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что взрывы произошли в пределах центрального района Херсона, на их месте начался пожар.
Между тем, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в административном центре Кировоградской области городе Кропивницком (Кировоград).