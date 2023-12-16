Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму

Tекст: Валерия Городецкая

«Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.