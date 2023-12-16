Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.
«Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.
Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.