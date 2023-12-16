В Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец»

Tекст: Валерия Городецкая

Скульптура была снесена в рамках так называемой «декоммунизации», в сопровождающем публикацию видео видно, как коммунальщики погрузили монумент на грузовик и увезли, передает РИА «Новости».

Памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» по сути являлся надгробным – он располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат белой армии. Первый памятник был установлен еще в 1939 году, но во время оккупации Киева в 1941-1943 годах нацисты уничтожили его. Новый монумент установили в 1974 году.

В начале декабря жители украинских сел отказались сносить советские памятники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему некоторые украинцы с яростью отстаивают памятники, которые предписано сносить политикой киевского режима.