Путин: Избирательная кампания в России должна идти на конкурентной основе

Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.20 комментариев
Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.20 комментариев
Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.22 комментария
В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.11 комментариев
Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине
По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».
Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.
Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.
Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».
«Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.
Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.
«Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.
Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.
«А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.
Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.
Университет не участвовал в подготовке дипфейка, но руководству учреждения удалось выяснить, кто является автором обращения, в котором к президенту обратился его цифровой «двойник», указали в СПбГУ, передает ТАСС.
Там пояснили, что это не студент первого курса, учащийся с высокими оценками, он преуспевает в учебе. Данные студента не разглашаются.
В вузе пояснили, что в СПбГУ большое внимание уделяется развитию образовательных направлений и научных исследований, связанных с ИИ, специалистов готовят математики, программисты, менеджеры, экономисты и другие эксперты.
Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в среду один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.
Путин принял участие в открытии двух железнодорожных объектов в России
Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового Керакского тоннеля, самого длинного на Забайкальской железной дороге, расположенного в Амурской области, передает ТАСС.
Первый Керакский тоннель построили в 1910 году, но в 2010 году он был признан аварийным, а его ремонт – нецелесообразным. Возведение нового тоннеля начали в 2021 году.
Президент выразил благодарность строителям, инженерам и всем, кто работал над проектом. «Переключиться с тоннеля 1911 года на современный объект – это много значит для нас вообще, а для сегодняшней ситуации – в частности. С учетом роста значимости Восточного полигона. Здорово. Результат хороший», – сказал Путин.
Также глава государства по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожной линии Выходной – Лавна (Мурманская область) к морскому порту в Кольском заливе. Полностью ввести в эксплуатацию линию Выходной – Лавна планируют в 2024 году. В 2022 году правительство поручило РЖД завершить строительство линии, с 2014 года его строили частные компании.
Путин заявил, что не сомневался в силах железнодорожных рабочих. Он призвал проанализировать возможность дальнейшего развития этого участка.
«Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.
Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.
Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.
«Вагонный парк России – один из самых молодых в мире, средний возраст – около 13 лет», – передает ТАСС слова Путина.
«В ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.
Политолог Линдигрин: Во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура
«Чем лучше в стране развита транспортная инфраструктура, тем выше качество жизни граждан. Ведь тут речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках. Практически во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура», – напомнила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».
«И транспортная отрасль России является одной из наиболее развитых в мире. Благодаря железным дорогам жители нашей страны могут добраться до самых отдаленных уголков государства. Немаловажную роль в этом играет программа развития, действующая при поддержке президента. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток», – указала она.
«Президент ставит новые масштабные задачи: полноценная модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных комфортных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – детализировала собеседница.
«Таким образом можно сказать, что, несмотря на жесткий санкционный режим, транспортная система в России работает и продолжает эффективно обеспечивать экономику и производственный комплекс, а также жителей всеми необходимыми товарами и услугами», – резюмировала политолог.
В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. В режиме телемоста он пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие в вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области, сообщает Кремль.
«Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры», – указал президент.
«Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причем вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – сообщил Путин.
Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которая позволит значительно сократить время в пути между крупными городами. В перспективе такие магистрали дойдут в том числе до Луганска и Донецка.
Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей
«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», – цитирует главу государства ТАСС.
Он пояснил, что предложил руководству страны изучить вопрос о том, чтобы сохранить и субсидию в 450 тыс. рублей для погашения самого кредита.
Для поддержки семей с детьми, материнства и детства создана система, поддерживающая с момента беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом некоторые вопросы требуют особого внимания, подчеркнул Путин.
«Один из ключевых вопросов – это, конечно, обеспечение жильем», – сказал он.
В России есть две программы, работающие очень эффективно, это семейная ипотека и субсидии для выплаты основного тела кредита в 450 тыс. рублей на семью с тремя и более детьми. Обе программы заканчиваются в 2024 году.
«Правительство, Центральный банк, думает о том, что у нас рынок ипотечного кредитования перегревается, это влияет на инфляцию и ее рост отчасти, думает о том, чтобы повысить первоначальный взнос, чтобы немножко там сдержать негативные процессы в экономике», – пояснил глава государства.
Он акцентировал внимание на том, что эти программы важны для россиян.
ФОМ: Президенту России Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%
О доверии президенту России заявили 77% респондентов, только 12% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79% опрошенных, отрицательный ответ дали 11%, следует из данных на сайте ФОМ.
Опрос «ФОМнибус» был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Путин в четверг дал поручения после прямой линии, он встретился с премьером и руководством администрации, сказал Песков, передает ТАСС.
Он уточнил, что были даны поручения по целому ряду вопросов, затронутых в ходе мероприятия. В администрации займутся версткой возможного перечня поручений, изучат, какие вопросы туда необходимо включить. Через несколько дней перечень должен быть опубликован.
Напомним, встреча Путина с журналистами продолжалась четыре часа и три минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.
«Уверенно растет и пассажиропоток в Крым. Налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии», – отметил глава государства, передает ТАСС.
В апреле Путин поручил дополнительно поддержать турбизнес в Крыму.
«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жестко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», – сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что только народ России является единственным источником власти в стране.
В пятницу Путин встретился в Кремле с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.
«Вчера только вечером председатель правительства [Михаил Мишустин] докладывал, что дефицит бюджета, скорее всего, будет ниже даже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей», – цитирует президента ТАСС.
В четверг в ходе пресс-конференции Путин отметил, что России удалось «отыграть» ВВП в 2023 году после падения в 2022 году.
Путин планирует принять участие в съезде, он выступит в ходе мероприятия, пояснил Песков, передает ТАСС.
К вечеру президент проведет в Кремле встречу с руководителями фракций в Госдуме.
Мероприятие начнется с выступления Путина, после этого будут заслушаны доклады спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы комитета по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, руководителя «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова, главы фракции «Новые люди» Алексея Нечаева и руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева.
Ранее опрос ФОМ показал, что президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, а его деятельность одобряют 79%.