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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 19:54

    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы

    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз пока очень далек от реального расширения, включающего Украину, решение о начале переговоров с Киевом не имеет юридической силы.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон подчеркнул, что расширение Евросоюза требует серьезных реформ. По словам французского лидера, оно будет возможным лишь либо при увеличении финансирования, либо при замене действующих механизмов и правил, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил, что решение о начале переговоров о включении Украины в ЕС – политическое, «у которого нет юридической значимости». Юридическим решением является открытие межправительственной конференции, пояснил он.

    Президент Франции также отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС представляется возможным только при выполнении Киевом необходимых условий.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    14 декабря 2023, 22:25
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что конфликт на Украине не является для США «зарубежной войной»

    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, для США конфликт на Украине не является «зарубежной войной», поскольку Россия «бросает вызов международному порядку», который «помогли построить» США.

    Комментируя заявления президента России Владимира Путина, сделанные во время «Итогов года», Кирби сказал, что «происходящее на Украине происходит не только с Украиной». По его словам, «это не зарубежная война», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома заявил, что членам Конгресса США нужно одобрить дополнительное финансирование для Киева. Он подверг критике решение республиканцев, под контролем которых находится Палата представителей, прерваться на рождественские каникулы. Кирби посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а конгрессмены тем временем «отправляются домой на праздники».

    Кирби утверждает, что Москва якобы «бросает вызов самому понятию суверенитета» и «самой демократии», желая изменить «международный порядок». По его словам, такие изменения приведут к «глубоким последствиям для свободы и процветания во всем мире». Как говорит Кирби, США «не могут позволить себе не оказать помощь» Украине. Он заявил, что остальные государства «извлекут уроки» из «способности или неспособности» США «выстоять». Кирби призвал «действовать в защиту интересов национальной безопасности» США.

    Напомним, Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. Из них на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование.

    Коментарии (28)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 08:57
    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    Коментарии (18)
    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (11)
    15 декабря 2023, 14:50
    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость

    Политолог Рар: Вступление в ЕС может стать компенсацией Украине за потерянные территории

    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Из-за использования Венгрией права вето европейским странам придется самостоятельно выплачивать финансовую помощь Украине. Однако в некоторых странах это вызывает существенное недовольство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС.

    «Шольц прибегнул к изощренной хитрости, применение которой в международной дипломатии можно назвать неслыханным. Все европейские политики давно знали о непримиримости Виктора Орбана с самой идеей поспешного принятия Украины в ЕС. Это представляло серьезную проблему для Брюсселя, поскольку столь важные решения должны приниматься единогласно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Понимая это, канцлер ФРГ во время обсуждения данного вопроса предложил премьер-министру Венгрии попить кофе. Пока он отсутствовал, голосование по спорному вопросу состоялось. Будапешт попросту не сумел применить имеющееся в его арсенале право вето. Тем не менее Орбан не собирался идти на другие уступки», – отмечает он.

    «Вернувшись в зал заседания, он наложил запрет на второй пункт голосования – предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что обсуждения по этому вопросу длились около трех часов. В определенный момент канцлер ФРГ предложил премьер-министру Венгрии покинуть зал заседания.

    Это позволило 26 оставшимся лидерам Евросоюза одобрить начало пути Украины к вхождению в состав объединения необходимым единогласием. Подчеркивается, что данное правило выполняется при том условии, если на встрече не присутствует представитель лишь одного государства. «При этом Орбан сохраняет возможность сказать, что он так и не согласился с этим решением», – сообщает газета.

    По информации издания, премьер-министр Венгрии действительно покинул место проведения встречи на несколько минут. Поведение Шольца удивило представителей ЕС, поскольку канцлер долгое время считался средним политиком, у которого отсутствуют тактические навыки ведения переговоров, особенно в сравнении с Ангелой Меркель.

    Однако Виктор Орбан все же сумел использовать право вето по другому вопросу. Венгрия проголосовала против программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро. Остальные 26 членов объединения единогласно поддержали проект. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация «вернется к этой теме в январе». По его мнению, они обязательно «достигнут консенсуса».

    «Ждали наоборот – что с деньгами получится, а по членству упрется», – комментируют произошедшее авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале. «Но венгерский начальник, вероятно, правильно рассчитал. Упрямство по символам вызовет больший скандал, ибо уж очень накачали ожидания и раздали авансы. А вот насчет денег энтузиазма нет у многих, так что можно продолжать торговаться. Тем более что за непротивление началу переговоров отвалили только половину из замороженных венгерских средств», – отмечают авторы журнала.

    Напомним, в Германии инициатива Олафа Шольца перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулась с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на данные меры, министерству финансов страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

    Однако глава немецкого правительства заверил, что несмотря на это стечение обстоятельств, поддержка офиса Зеленского продолжится. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine. «Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы сохраним сплоченность в стране», – заверил канцлер.

    Коментарии (21)
    15 декабря 2023, 10:31
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан: Правительство страны может остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Венгрии не стали препятствовать странам – участницам Евросоюза в принятии решения о начале переговоров, так как у Будапешта есть возможность остановить процесс еще 75 раз, заявил на радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.

    По его словам, решающим аргументом стало то, что Венгрия при этих действиях ничего не потеряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, передает РИА «Новости».

    «Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», – подчеркнул Орбан.

    Также премьер добавил, что процесс этот – «долгий-предолгий», может насчитывать примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить процесс.

    Кроме того, венгерский премьер заверил, что республика не намерена допустить долговременное финансирование Украины из бюджета ЕС, передает ТАСС.

    «Деньги венгров Украине отданы не будут», – подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

    Коментарии (12)
    15 декабря 2023, 06:46
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро

    Глава Евросовета Мишель сообщил о намерении вернуться к обсуждению программы помощи Украине на 50 млрд евро в январе

    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    @ Dirk Waem/Belga Photo/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля.

    Мишель заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены «все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона». «Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», – приводит его слова ТАСС.

    Мишель пояснил, что против программы выступила Венгрия. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявлял, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт».

    Коментарии (12)
    15 декабря 2023, 18:08
    На Западе назвали сроки поражения Украины

    CNN: Без США и НАТО Украина проиграет к лету 2024 года

    На Западе назвали сроки поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, заявил неназванный высокопоставленный американский военный CNN.

    Киев без американской и натовской помощи продержится месяцы, в худшем случае он потерпит поражение или значительно отступит к лету 2024 года, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что разведки западных стран сейчас пытаются просчитать, как долго продержится Украина без помощи со стороны Вашингтона и альянса.

    В случае же прекращения помощи от США помощь прекратят и страны Европы. С Западом у Украины «нет гарантии успеха», но без него она «определенно проиграет», заключил источник.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 21:48
    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии

    Источник: Переговоры о принятии в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в марте

    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Об этом сообщил ТАСС европейский источник в ходе саммита ЕС.

    «Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее», – сказал он.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (5)
    15 декабря 2023, 04:00
    Взрыв прогремел в Харькове
    Взрыв прогремел в Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области объявлена воздушная тревога, в Харькове произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Позднее в ряде регионов она была отменена, продолжая действовать в Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, мощный взрыв прогремел в четверг в Киеве. Позднее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины и в контролируемом украинскими войсками Херсоне.

    Коментарии (4)
    15 декабря 2023, 02:30
    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь
    @ Мариуполь 24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Обстрел произошел после полуночи, сообщило в Telegram представительство ДНР.

    Тип ракет, места прилета и последствия не уточняются, передает ТАСС.

    В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях сообщалось, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 21:32
    Орбан назвал плохим решением ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан прокомментировал решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что Будапешт отказывается в этом участвовать, передает ТАСС. «Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», – написал глава правительства в социальной сети.

    Сообщается, что Венгрия отказалась участвовать в голосовании, а сам Орбан покинул зал, где проходило заседание по вопросу приема Украины.

    Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 20:48
    Австрия потребовала снятия украинских санкций с Raiffeisen Bank

    Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

    Австрия потребовала снятия украинских санкций с Raiffeisen Bank
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России, потребовав от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, пишет Reuters.

    Подобные действия Австрии подтверждают отказ Вены выводить из России часть бизнеса банковской группы, передает ТАСС со ссылкой на агентство.

    Напомним, банковская группа Raiffeisen попала в черный список Киева из-за якобы «поддержки России».

    В мае Raiffeisen bank закрыл корсчета всем российским банкам, а в марте сообщалось о решении продать свою российскую «дочку».

    Коментарии (2)
    14 декабря 2023, 23:28
    Кэмерон призвал передать Киеву замороженные российские активы

    Кэмерон заявил об «инстинктивной» поддержке предложения передать Украине замороженные российские активы

    Кэмерон призвал передать Киеву замороженные российские активы
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «инстинктивно» поддерживает попытки передать замороженные российские активы Украине.

    Как заявил в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента Кэмерон, имеются «веские причины», по которым нужно рассмотреть вопрос о том, что пришло время «не просто заморозить активы и направить проценты с них» на помощь Украине, но и «передать сами средства», передает ТАСС.

    Кэмерон сказал, что существует «юридический способ, чтобы поступить таким образом». Отвечая на опасения «негативного эффекта» от такого шага для «капиталовложений в Великобританию», Кэмерон заявил, что «сам факт заморозки уже мог охладить некоторых».

    Кроме того, по его мнению, «аргументы о сложности и создании прецедента» также слабы, поскольку «мир изменился», став «более трудным, опасным и полным противоречий». Он заявил, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».

    Кэмерон отметил, что G7 пытается «выработать единый подход». Это важно, поскольку «в других странах G7 и Евросоюза» российских замороженных активов «больше», указал он. Однако Кэмерон допускает, что «общий подход в рамках G7» найти не удастся. По его словам, США поддерживают предложения Великобритании, так что они могут «предпринять совместные шаги». Кэмерон призвал «сильнее давить по этому вопросу».

    Также глава британского МИДа заявил, что Великобритания допускает введение санкций в отношении компаний из Евросоюза, которые продолжают экспортировать товары в Россию, несмотря на ограничительные меры. По его словам, было «прискорбно» вводить санкции против компании Smart Trading Limited из Турции – союзника по НАТО. Как заявил Кэмерон, Великобритания предпримет все возможные шаги, чтобы остановить «российскую военную машину», передает РИА «Новости».

    Напомним, Еврокомиссия оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов. Сообщалось, что между членами ЕС существуют серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов и что Киев может не рассчитывать на эти средства в ближайшее время.

    Коментарии (10)
    15 декабря 2023, 09:49
    Серьезная авария произошла в энергосистеме Харькова

    Мэр Харькова заявил о серьезной аварии в энергосистеме города

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова из-за непогоды, она повлекла за собой отключение котельных, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По его словам, из-за ледяного дождя случилась крупная авария в электросети, были отключены котельные, поэтому пришлось перейти на генераторы, передает ТАСС    

    Терехов сообщил также, что к утру городским службам удалось локализовать дефекты в работе котельных.

    Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что страны Запада намерены выделить Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров.

    Коментарии (5)
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    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

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    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, внимательно следившие за его речью, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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