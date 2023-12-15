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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 18:55

    Политолог объяснила влияние развитой сети железных дорог на качество жизни россиян

    Политолог Линдигрин: Во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура

    Политолог объяснила влияние развитой сети железных дорог на качество жизни россиян
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Железнодорожная сфера России – одна из наиболее развитых в мире. Немаловажную роль в этом играет программа, действующая при поддержке главы государства. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

    «Чем лучше в стране развита транспортная инфраструктура, тем выше качество жизни граждан. Ведь тут речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках. Практически во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура», – напомнила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «И транспортная отрасль России является одной из наиболее развитых в мире.  Благодаря железным дорогам жители нашей страны могут добраться до самых отдаленных уголков государства. Немаловажную роль в этом играет программа развития, действующая при поддержке президента. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток», – указала она.

    «Президент ставит новые масштабные задачи: полноценная модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных комфортных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – детализировала собеседница.

    «Таким образом можно сказать, что, несмотря на жесткий санкционный режим, транспортная система в России работает и продолжает эффективно обеспечивать экономику и производственный комплекс, а также жителей всеми необходимыми товарами и услугами», – резюмировала политолог.

    В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. В режиме телемоста он пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие в вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области, сообщает Кремль.

    «Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры», – указал президент.

    «Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причем вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – сообщил Путин.

    Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которая позволит значительно сократить время в пути между крупными городами. В перспективе такие магистрали дойдут в том числе до Луганска и Донецка.

    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


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    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


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    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

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    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

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    14 декабря 2023, 21:47
    Депутат Госдумы: Лишение свободы за экономические преступления невыгодно для государства

    Депутат Госдумы Олег Леонов: За экономические преступления не надо лишать свободы

    Депутат Госдумы: Лишение свободы за экономические преступления невыгодно для государства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При выполнении ряда условий за экономические преступления не надо лишать свободы. Нужно применять жесткие финансовые взыскания. Тогда пострадавшие получат возмещение, а государство – налоги и штрафы. А сам человек продолжит работать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Леонов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что «оторопевает», когда за экономические преступления людей осуждают на 15 лет.

    «Я уже два с половиной года, и вообще все депутаты от фракции «Новые люди», говорим о том, что за экономические преступления – конечно, при выполнении ряда условий – не надо лишать свободы. Это вредно и для самих фигурантов, и для государства невыгодно», – подчеркнул Олег Леонов, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

    «Если это экономическое преступление, то человек, безусловно, должен возместить весь ущерб, который он нанес. Может не в 100% размере, а в большем – учитывая моральный ущерб и всевозможные компенсации. И, естественно, он должен будет выплатить штраф – кратный или десятикратный. Чтобы никогда в будущем ни у него, ни у кого другого не возникло желания совершать такие преступления», – пояснил парламентарий.

    «Надо ли конфисковать имущество или нет – вопрос дискуссионный. Но человек точно должен финансово быть наказан. При этом у него должна остаться возможность работать, заниматься своим бизнесом, приносить доход своей семье и государству, чтобы не страдала семья, чтобы не страдала налоговая система. Потому что сейчас, когда человека сажают, его производство разваливается. А речь порой идет о серьезных заводах, которые работают по гособоронзаказу», – заметил он.

    «В итоге, если мы применим жесткие финансовые взыскания, тогда те, кому ущерб нанесен, получают возмещение; и государство получает кратно больше налогов, штрафов. И человек понимает, что так нельзя, но продолжает работать, а экономика государства не страдает», – добавил депутат.

    «И это касается не только наказания за экономические преступления, а еще и системы их взыскания. То есть человек обязательно должен заплатить установленные судом взыскания и штрафы. У него не должно быть возможности избежать их. Не должно быть так, что он переписал свое имущество на маму, на тещу, и у него самого из имущества остается только дачный домик без удобств», – отметил спикер.

    При этом Леонов отметил, что наказание должно быть неизбежным, а поэтому нынешние механизмы взыскания тоже нуждаются в коррекции. «Также может быть введена солидарная ответственность, когда во взысканиях задействованы какие-либо поручители по преступным сделкам и прочее. В общем, поле для усовершенствований законодательства в этой части очень и очень широко», – резюмировал Леонов.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что «оторопевает», когда за экономические преступления людей осуждают на срок в 14–15 лет, но пока закон существует, его надо выполнять.

    «Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу же, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, это очевидно», – сказал президент.

    Вместе с тем Путин отметил, что во многих странах складываются сроки за экономические преступления: налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, в результате люди получают запредельные сроки.

    «Но почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей, адекватной, как считают законодатели, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности», – подчеркнул президент РФ.

    В качестве примера президент привел бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которому прокуратура затребовала 19,5 года лишения свободы. По словам Путина, много это или мало, должен подумать законодатель.

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    14 декабря 2023, 22:07
    Депутат: Путин принимает позитивные для долгосрочного развития России решения

    Депутат Матвейчев: Суверенитет России вызвал рост промпроизводства, сельского хозяйства и зарплат

    Депутат: Путин принимает позитивные для долгосрочного развития России решения
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алена Задорожная

    Владимир Путин чувствует свою ответственность за настоящее и будущее России, поэтому не делает популистских заявлений. Именно благодаря ему Россия сохранила свой суверенитет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в ходе «Итогов года» президент назвал укрепление суверенитета России главной задачей.

    «Президент начал сегодняшнее мероприятие с вопроса суверенитета. В современном мире все нации делятся на те, кто суверенен и кто обслуживает суверена. Мы видим, что европейские нации, которые оказались не суверенными, не просто обслуживают суверена, а вредят собственным национальным интересам, выполняя чужую волю. А мы, став суверенными, не нанесли себе вред, потому что у нас экономический рост, рост реальных зарплат, промышленного производства, сельского хозяйства», – отмечает Олег Матвейчев, депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

    По словам депутата, угроза стран коллективного Запада о том, что российская экономика «будет разорвана», не подтвердилась, а 2024 год в экономическом плане будет для России еще лучше. «Да, у нас может не хватать семян или каких-то комплектующих для самолетов, но вопрос ближайшего года – дожимать это, докручивать, чтобы мы полностью были независимы от внешних источников и никто не смог бы давить на нас санкциями», – подчеркнул собеседник.

    «Я еще раз удивился тому, насколько Владимир Путин не страдает популизмом, он все время говорил, что посоветуется с правительством, возьмет на карандаш тот или иной вопрос. Президент ощущает на себе груз ответственности за принятое решение. Он не из тех, кто может наобещать, выступить красавцем, а потом ни за что не отвечать. Путин стремится к тому, чтобы долгосрочные последствия его решений были позитивными для развития России», – добавил депутат.

    Говоря о проведении СВО, Матвейчев добавил, что цели спецоперации на Украине, как заявил президент, не меняются. «Чем больше мы будем денацифицировать и демилитаризировать противника, тем безопаснее будет жить в новых регионах, а также в Белгородской, Брянской и других областях», – сказал он.

    В четверг Владимир Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил Путин.

    Президент добавил, что речь идет и об укреплении общественного суверенитета – безусловном обеспечении прав и свобод граждан, развитии политической системы. В это же понятие входит обеспечение безопасности и суверенитета в экономике, технологического суверенитета.

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    14 декабря 2023, 21:12
    Лидер партии «Новые люди» назвал основные тезисы прямой линии Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    У Госдумы впереди еще много работы по защите и поддержке наших производителей. Этому будет посвящена весенняя парламентская сессия, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он назвал и другие задачи, которые предстоит решить депутатскому корпусу по итогам прямой линии президента.

    «Россия по-прежнему верна курсу на экономическую и технологическую независимость. Здесь у нас есть определенные успехи, но впереди еще много работы по защите и поддержке наших производителей. В том числе для Государственной думы. Посвятим этому весеннюю парламентскую сессию», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Президент подчеркнул, что огромные сроки по экономическим статьям – это перебор. И попросил поработать над вопросом Госдуму. Это полностью отвечает позиции «Новых людей». Обсудим декриминализацию бизнеса в начале весенней сессии», – подчеркнул политик.

    Кроме того, считает Нечаев, в своем выступлении Путин отметил, что Россия не ищет ссоры с Западом и готова выстраивать отношения: «Если европейские политики отстаивают свои национальные интересы, а не исполняют поручения из-за океана, нам есть что обсуждать и о чем договариваться. Открытость к диалогу – и это хороший знак в том числе для экономики».

    Прокомментировал Нечаев и тему абортов. «Владимир Путин высказался по сложной теме абортов. Ему понятна позиция Церкви, которая борется за каждую человеческую жизнь. Но о запрете абортов нет и речи. У людей всегда должен быть выбор», – подчеркнул политик.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

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    15 декабря 2023, 14:42
    СПбГУ подтвердил, что дипфейк с Путиным организовал студент вуза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипфейк с президентом Владимиром Путиным на прямой линии с главой государства устроил именно студент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), подтвердили в вузе.

    Университет не участвовал в подготовке дипфейка, но руководству учреждения удалось выяснить, кто является автором обращения, в котором к президенту обратился его цифровой «двойник», указали в СПбГУ, передает ТАСС.

    Там пояснили, что это не студент первого курса, учащийся с высокими оценками, он преуспевает в учебе. Данные студента не разглашаются.

    В вузе пояснили, что в СПбГУ большое внимание уделяется развитию образовательных направлений и научных исследований, связанных с ИИ, специалистов готовят математики, программисты, менеджеры, экономисты и другие эксперты.

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в среду один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.

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    14 декабря 2023, 19:55
    В Совфеде поддержали идею привлечения бойцов СВО для патриотического воспитания молодежи

    Сенатор Кастюкевич: Внимание президента к запросам людей обязывает власти действовать максимально оперативно

    В Совфеде поддержали идею привлечения бойцов СВО для патриотического воспитания молодежи
    @ shkola2sosnovka-r68.gosweb.gosuslugi.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическое воспитание будет оставаться одним из приоритетных направлений государственной политики России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Кастюкевич. В ходе «Итогов года» президент Владимир Путин одобрил идею привлечения участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи

    «Глава государства всегда на стороне людей, он искренне вникает в каждую проблему и предельно честен в общении. Прямая линия – возможность «вживую» пообщаться с президентом, адресовать ему свою просьбу или вопрос, а также услышать о приоритетных направлениях государственной политики, на которые будут сделаны акценты в ближайшее время», – отметил Игорь Кастюкевич, член комитета Совета Федерации по социальной политике, секретарь отделения «Единой России» в Херсонской области. В пример сенатор привел вопрос о привлечении участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи, который поступил от бойцов.

    «Также отмечу темы увеличения поддержки регионального спорта и модернизации первичного звена здравоохранения, которые, как сказал Владимир Путин, будут предусмотрены в президентской программе», – добавил сенатор.

    Собеседник напомнил, что в этом году при подведении «Итогов года» Путин прокомментировал более 65 обращений и вопросов. Большое внимание уделялось и развитию новый регионов России. «Более триллиона рублей заложено ежегодно в бюджете страны на восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, помогают и регионы-шефы», – напомнил парламентарий. – «В Херсонской области мы вместе с жителями видим и чувствуем эту помощь. Регионы-шефы отправляют гуманитарные грузы, восстанавливают, ремонтируют и строят социальные объекты: школы, ФАПы, амбулатории, детские сады, МФЦ, направляют специалистов и оказывают другую помощь».

    Собеседник отметил большую социальную значимость открытого общения президента с людьми. «Подобные мероприятия с участием Владимира Путина – это концентрат наиболее актуальных проблем, волнующих людей в разных регионах страны. Благодаря этому корректируются действия властей на местах. Сегодня наш президент сказал фразу, которая в сердце и на душе у каждого русского и российского человека: «Надо верить в великий русский народ! В этой вере – залог успеха, возрождения, становления и развития России!», – подчеркнул Кастюкевич. – «Президент всегда задает тональность работы государственной системы, и те забота и внимание, которые он оказывает каждому человеку, обязывают все институты власти действовать по отработке обращений максимально оперативно».

    Ранее Владимир Путин привел слова германского политического деятеля Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Так он ответил на видеовопрос военных из Донбасса о создании военно-патриотической структуры для молодежи, к работе которой могли бы быть привлечены ветераны СВО. По словам главы государства, в школах и с детскими коллективами уже работают свыше тысячи вернувшихся с фронта бойцов.

    Напомним, в четверг Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО.

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    14 декабря 2023, 20:02
    Депутат Госдумы: Продление семейной ипотеки в Год семьи символично

    Депутат Госдумы Якубовский: Семейная ипотека – очень востребованная мера поддержки

    Депутат Госдумы: Продление семейной ипотеки в Год семьи символично
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Продлить семейную ипотеку и сделать ее более адресной – важное решение, направленное на поддержку семей, и оптимальное с точки зрения экономии бюджета, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Якубовский. Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг рассказал о продлении семейной ипотеки.

    «Это важное решение, яркий пример того, как можно поддержать семьи с детьми», – считает Александр Якубовский, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. – «Вообще, семейная ипотека – очень востребованная мера поддержки, продление которой будет символичным именно в Год семьи. В рамках этой программы можно воспользоваться наиболее удобными вариантами приобретения жилья. И поэтому в Год семьи мы продолжим поддерживать наши российские семьи».

    При этом депутат считает необходимым переосмысливать подходы к льготной ипотеке . «Нужно проанализировать достаточно серьезную финансовую нагрузку на бюджет, которую сейчас оказывает льготная ипотека. Поэтому адресность здесь будет важна как с точки зрения экономии бюджета, так и с точки зрения поддержания граждан, семей», – указал он.

    В ходе прямой линии в четверг глава государства Владимир Путин заявил, что правительство рассматривает вопрос о продлении действия программы льготной семейной ипотеки. Ранее срок окончания действия государственной программы «Семейная ипотека» был намечен на 1 июля 2024 года.

    «Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», – сказал Путин. – «Нужно думать над тем, как работать по поддержке семей с детьми: ипотека, субсидии, усовершенствование всего инструментария поддержки».

    Свыше 200 тыс. российских семей смогут воспользоваться программой «Семейная ипотека» в случае ее продления, программа обеспечит до трети всех выдач ипотеки, заявил в свою очередь генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, продление программы льготной семейной ипотеки на действующих условиях поможет сохранить доступность жилья для семей, особенно при высоких рыночных ставках.

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    15 декабря 2023, 16:48
    Путин открыл железнодорожные объекты в Амурской и Мурманской областях

    Путин принял участие в открытии двух железнодорожных объектов в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожных объектов в Амурской и Мурманской областях.

    Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового Керакского тоннеля, самого длинного на Забайкальской железной дороге, расположенного в Амурской области, передает ТАСС.

    Первый Керакский тоннель построили в 1910 году, но в 2010 году он был признан аварийным, а его ремонт – нецелесообразным. Возведение нового тоннеля начали в 2021 году.

    Президент выразил благодарность строителям, инженерам и всем, кто работал над проектом. «Переключиться с тоннеля 1911 года на современный объект – это много значит для нас вообще, а для сегодняшней ситуации – в частности. С учетом роста значимости Восточного полигона. Здорово. Результат хороший», – сказал Путин.

    Также глава государства по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожной линии Выходной – Лавна (Мурманская область) к морскому порту в Кольском заливе. Полностью ввести в эксплуатацию линию Выходной – Лавна планируют в 2024 году. В 2022 году правительство поручило РЖД завершить строительство линии, с 2014 года его строили частные компании.

    Путин заявил, что не сомневался в силах железнодорожных рабочих. Он призвал проанализировать возможность дальнейшего развития этого участка.

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    15 декабря 2023, 15:07
    Путин: Обновление парка пассажирских вагонов в России завершится через три-четыре года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парк пассажирских вагонов в России будет полностью обновлен в ближайшие годы, сообщил президент Владимир Путин, выступая на железнодорожном съезде.

    «Вагонный парк России – один из самых молодых в мире, средний возраст – около 13 лет», – передает ТАСС слова Путина.

    «В ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

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    15 декабря 2023, 12:19
    Опрос: Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 79%

    ФОМ: Президенту России Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан, а его деятельность одобряют 79%, следует из данных опроса ФОМ.

    О доверии президенту России заявили 77% респондентов, только 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 79% опрошенных, отрицательный ответ дали 11%, следует из данных на сайте ФОМ.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    15 декабря 2023, 15:21
    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по семейной ипотеке

    Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на съезде железнодорожников сообщил, что попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по первой ипотеке для семей с детьми.

    «Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он пояснил, что предложил руководству страны изучить вопрос о том, чтобы сохранить и субсидию в 450 тыс. рублей для погашения самого кредита.

    Для поддержки семей с детьми, материнства и детства создана система, поддерживающая с момента беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. При этом некоторые вопросы требуют особого внимания, подчеркнул Путин.

    «Один из ключевых вопросов – это, конечно, обеспечение жильем», – сказал он.

    В России есть две программы, работающие очень эффективно, это семейная ипотека и субсидии для выплаты основного тела кредита в 450 тыс. рублей на семью с тремя и более детьми. Обе программы заканчиваются в 2024 году.

    «Правительство, Центральный банк, думает о том, что у нас рынок ипотечного кредитования перегревается, это влияет на инфляцию и ее рост отчасти, думает о том, чтобы повысить первоначальный взнос, чтобы немножко там сдержать негативные процессы в экономике», – пояснил глава государства.

    Он акцентировал внимание на том, что эти программы важны для россиян.

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    15 декабря 2023, 13:30
    Песков: Путин дал поручения сразу после конференции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг, после пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, встретился с премьером Михаилом Мишустиным и главой администрации президента и дал поручения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин в четверг дал поручения после прямой линии, он встретился с премьером и руководством администрации, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он уточнил, что были даны поручения по целому ряду вопросов, затронутых в ходе мероприятия. В администрации займутся версткой возможного перечня поручений, изучат, какие вопросы туда необходимо включить. Через несколько дней перечень должен быть опубликован.

    Напомним, встреча Путина с журналистами продолжалась четыре часа и три минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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