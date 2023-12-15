Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Путин: Высокоскоростные железнодорожные магистрали дойдут до Луганска и Донецка
Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка, заявил в ходе Железнодорожного съезда российский лидер Владимир Путин.
«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», – сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Также Путин подчеркнул, что высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе пройдут по территориям, где живет 111 млн человек, или 80% населения России.
Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которые позволят значительно сократить время в пути между крупными городами.
Ранее сообщалось, что завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году.