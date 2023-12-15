Путин отметил рост пассажиропотока в Крым

Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.18 комментариев
Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.15 комментариев
Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.
В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.
Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».
Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.
Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.
Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.
Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина
В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.
Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.
Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.
Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине
По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».
Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.
Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.
Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».
«Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.
Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.
Путин признался, что предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам
«Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ». От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров», – сказал Путин во время прямой линии.
Он добавил, что дал бы себе напутствие верить в русский народ.
«Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России», – подчеркнул президент в завершении пресс-конференции.
«Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит», – передает слова Путина РИА «Новости».
При этом то, что Европа недополучает газ, Путин назвал «не нашей проблемой».
«То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод «Ямал – Европа» – это сделала Польша, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины – это сделала Украина, и не мы взорвали «Северный поток – 1» и частично «Северный поток – 2», это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», – отметил Путин, передает ТАСС.
Путин пошутил, что придется перечитать Уголовный кодекс.
В целом он отметил, что у него мало времени на чтение. Но, подчеркнул президент, на тумбочке у него лежит томик Лермонтова. По словам президента, это был гениальный человек, передает РИА «Новости».
Встреча с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты, передает ТАСС. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.
Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по смс, и на блиц-вопросы.
Напомним, самая рекордно длинная конференция длилась в 2013 году, тогда президент отвечал на вопросы граждан почти пять часов.
В этом году к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента поступило свыше 2 млн вопросов от россиян.
Путин отметил, что безработица в России находится на низком уровне, а потребность в рынке труда есть. «Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда», – сказал глава государства.
Он указал на необходимость создания в России специального органа, который решал бы проблемы трудовой миграции в стране, используя комплексный подход.
«Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы», – сказал президент. Он добавил, что это большая работа, в ходе которой нужно руководствоваться в первую очередь интересами граждан России.
Говоря о социальной поддержке членов семей мигрантов, Путин отметил чувствительность вопроса, отметив, что закрывать глаза на это не стоит. «Я понимаю чувствительность этого вопроса, но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей – детей, жен мигрантов? Во что это превратится?» – сказал он. Он также добавил, что в России нужно создавать человеческие условия для мигрантов.
Необходимо, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции народов России, подчеркнул Путин.
В продолжение темы миграции российский лидер заявил, что этнический состав в США будет неизбежно меняться в сторону увеличения количества латиноамериканцев из-за массового потока мигрантов из этих стран.
«Может быть нет такого массового потока, как количество мигрантов, которые направляется в страны Западной Европы из, скажем, Африки и Ближнего Востока, либо в США из Латинской Америки. Там из-за этого меняется и скоро поменяется этнический состав, соотношение этнических групп в тех же Штатах неизбежно будет меняться. Увеличение латиноамериканского населения (в США) неизбежно. Мы за этим должны внимательно следить», – сказал он.
Ранее Путин заявил о необходимости работать над поддержкой семьи.
Депутат Госдумы Олег Леонов: За экономические преступления не надо лишать свободы
«Я уже два с половиной года, и вообще все депутаты от фракции «Новые люди», говорим о том, что за экономические преступления – конечно, при выполнении ряда условий – не надо лишать свободы. Это вредно и для самих фигурантов, и для государства невыгодно», – подчеркнул Олег Леонов, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
«Если это экономическое преступление, то человек, безусловно, должен возместить весь ущерб, который он нанес. Может не в 100% размере, а в большем – учитывая моральный ущерб и всевозможные компенсации. И, естественно, он должен будет выплатить штраф – кратный или десятикратный. Чтобы никогда в будущем ни у него, ни у кого другого не возникло желания совершать такие преступления», – пояснил парламентарий.
«Надо ли конфисковать имущество или нет – вопрос дискуссионный. Но человек точно должен финансово быть наказан. При этом у него должна остаться возможность работать, заниматься своим бизнесом, приносить доход своей семье и государству, чтобы не страдала семья, чтобы не страдала налоговая система. Потому что сейчас, когда человека сажают, его производство разваливается. А речь порой идет о серьезных заводах, которые работают по гособоронзаказу», – заметил он.
«В итоге, если мы применим жесткие финансовые взыскания, тогда те, кому ущерб нанесен, получают возмещение; и государство получает кратно больше налогов, штрафов. И человек понимает, что так нельзя, но продолжает работать, а экономика государства не страдает», – добавил депутат.
«И это касается не только наказания за экономические преступления, а еще и системы их взыскания. То есть человек обязательно должен заплатить установленные судом взыскания и штрафы. У него не должно быть возможности избежать их. Не должно быть так, что он переписал свое имущество на маму, на тещу, и у него самого из имущества остается только дачный домик без удобств», – отметил спикер.
При этом Леонов отметил, что наказание должно быть неизбежным, а поэтому нынешние механизмы взыскания тоже нуждаются в коррекции. «Также может быть введена солидарная ответственность, когда во взысканиях задействованы какие-либо поручители по преступным сделкам и прочее. В общем, поле для усовершенствований законодательства в этой части очень и очень широко», – резюмировал Леонов.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что «оторопевает», когда за экономические преступления людей осуждают на срок в 14–15 лет, но пока закон существует, его надо выполнять.
«Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу же, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, это очевидно», – сказал президент.
Вместе с тем Путин отметил, что во многих странах складываются сроки за экономические преступления: налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, в результате люди получают запредельные сроки.
«Но почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей, адекватной, как считают законодатели, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности», – подчеркнул президент РФ.
В качестве примера президент привел бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которому прокуратура затребовала 19,5 года лишения свободы. По словам Путина, много это или мало, должен подумать законодатель.
Депутат Матвейчев: Суверенитет России вызвал рост промпроизводства, сельского хозяйства и зарплат
«Президент начал сегодняшнее мероприятие с вопроса суверенитета. В современном мире все нации делятся на те, кто суверенен и кто обслуживает суверена. Мы видим, что европейские нации, которые оказались не суверенными, не просто обслуживают суверена, а вредят собственным национальным интересам, выполняя чужую волю. А мы, став суверенными, не нанесли себе вред, потому что у нас экономический рост, рост реальных зарплат, промышленного производства, сельского хозяйства», – отмечает Олег Матвейчев, депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве РФ.
По словам депутата, угроза стран коллективного Запада о том, что российская экономика «будет разорвана», не подтвердилась, а 2024 год в экономическом плане будет для России еще лучше. «Да, у нас может не хватать семян или каких-то комплектующих для самолетов, но вопрос ближайшего года – дожимать это, докручивать, чтобы мы полностью были независимы от внешних источников и никто не смог бы давить на нас санкциями», – подчеркнул собеседник.
«Я еще раз удивился тому, насколько Владимир Путин не страдает популизмом, он все время говорил, что посоветуется с правительством, возьмет на карандаш тот или иной вопрос. Президент ощущает на себе груз ответственности за принятое решение. Он не из тех, кто может наобещать, выступить красавцем, а потом ни за что не отвечать. Путин стремится к тому, чтобы долгосрочные последствия его решений были позитивными для развития России», – добавил депутат.
Говоря о проведении СВО, Матвейчев добавил, что цели спецоперации на Украине, как заявил президент, не меняются. «Чем больше мы будем денацифицировать и демилитаризировать противника, тем безопаснее будет жить в новых регионах, а также в Белгородской, Брянской и других областях», – сказал он.
В четверг Владимир Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил Путин.
Президент добавил, что речь идет и об укреплении общественного суверенитета – безусловном обеспечении прав и свобод граждан, развитии политической системы. В это же понятие входит обеспечение безопасности и суверенитета в экономике, технологического суверенитета.
Новый киевский видеоролик-угрозу назвали в Крыму популизмом деморализованного противника
Ранее Главное управление военной разведки Украины распространило в украинских СМИ видеоролик о «подготовке нападения» на Крым.
Как сказал Шонус, когда у командования ВСУ стоит дилемма: эвакуация, капитуляция, строительство линии обороны между Одессой и Николаевом, то говорить о взятии Крыма не что иное, как очередной популизм, передает РИА «Новости».
По его словам, от украинских деятелей за десять лет уже неоднократно звучали заявления о Крыме, но «несмотря на возгласы различных украинских фантазеров, правда на нашей стороне».
«Победа будет за нами», – добавил региональный депутат, выразив уверенность в том, что российское военное командование отслеживает и адекватно реагирует на подобные заявления из Киева.
Ранее Шонус назвал заявление киевских властей о якобы наличии «наработок», которые вынудят Россию уйти из Крыма, дурманом и опиумом для украинцев.
Глава страны отметил, что больше всего радости приносит именно процесс вручения подарка, «это особенно важно для мужской части страны», передает ТАСС.
Также Путин дал совет молодежи – ставить амбициозные цели и беречь честь смолоду.
«Надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи, ставить перед собой такие задачи, такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха», – сказал президент.
Ранее глава страны напомнил блогерам об ответственности.
«Россия по-прежнему верна курсу на экономическую и технологическую независимость. Здесь у нас есть определенные успехи, но впереди еще много работы по защите и поддержке наших производителей. В том числе для Государственной думы. Посвятим этому весеннюю парламентскую сессию», – написал он в своем Telegram-канале.
«Президент подчеркнул, что огромные сроки по экономическим статьям – это перебор. И попросил поработать над вопросом Госдуму. Это полностью отвечает позиции «Новых людей». Обсудим декриминализацию бизнеса в начале весенней сессии», – подчеркнул политик.
Кроме того, считает Нечаев, в своем выступлении Путин отметил, что Россия не ищет ссоры с Западом и готова выстраивать отношения: «Если европейские политики отстаивают свои национальные интересы, а не исполняют поручения из-за океана, нам есть что обсуждать и о чем договариваться. Открытость к диалогу – и это хороший знак в том числе для экономики».
Прокомментировал Нечаев и тему абортов. «Владимир Путин высказался по сложной теме абортов. Ему понятна позиция Церкви, которая борется за каждую человеческую жизнь. Но о запрете абортов нет и речи. У людей всегда должен быть выбор», – подчеркнул политик.
Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.
«Я говорил об этом. Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком. Но основная [мечта], уже когда в старших классах [учился], я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им», – рассказал президент, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».