Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Президенту Грузии запретили участвовать в торжествах в центре Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет в пятницу принять участие на площади Свободы в Тбилиси в торжествах в связи с присвоением стране статуса кандидата в Евросоюз, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нечего здесь будет делать президенту и радикальной оппозиции», – заявил он.
По его словам, «это праздник тех, кто сделал все для получения Грузией статуса».
«Саломе Зурабишвили и радикальная оппозиция саботировали получение статуса, делали все, чтобы его не присвоили», – заявил Ираклий Кобахидзе.
Председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе предложил президенту «применить приемы тхэквондо», чтобы попасть на сцену на площади Свободы.
«Зурабишвили не имеет легитимации, чтобы участвовать в этом праздновании. Ее нет в списке выступающих», – заявил он.
Накануне президент заявила, что хочет выступить на площади Свободы.
Ранее она говорила, что правительство Грузии недостаточно работает для получения статуса кандидата в Евросоюз.