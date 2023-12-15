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    Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    14 комментариев
    15 декабря 2023, 13:47

    В Кремле оценили голосование по Украине без участия Орбана

    Представитель Кремля Песков назвал голосование по Украине без участия Орбана «уникальной практикой»

    Tекст: Александра Юдина

    Действия канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – уникальная практика, если это правда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, отношения Венгрии с Еврокомиссией – дело сугубо представителей ЕС, однако в Москве подобные сообщения читают с большим интересом, передает ТАСС.

    Песков заметил, что конкретно вопрос принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе для того, чтобы «протащить какие-либо решения» – уникальная практика.

    Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

    13 декабря 2023, 08:50
    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    Danmarks Radio: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продление соглашения касательно рыболовства между Фарерскими островами и Россией из-за конфликта на Украине ставит Данию в глупое положение, заявил на Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

    В материале уточняется, что такому соглашению не уделялось особого внимания, однако его продлили на том этапе, когда «Запад рвет отношения с Москвой», передает РИА «Новости».

    Сплидсбоэль заметил, что продление этого договора представляет собой некий «вызов» для Дании, а также ставит Копенгаген в несколько «глупое положение». В частности, Фарерские острова, являющиеся автономией в составе королевства и «краеугольным камнем содружества», продолжают отношения с Россией.

    По его словам, несколькими годами ранее этими соглашениями никто даже не интересовался, однако в данный момент на Украине идут боевые действия, а против Москвы действует громадный пакет всеобъемлющих санкций, в этой связи тема соглашений резко стала актуальной.

    Кроме того, Сплидсбоэль заметил, что подобное соглашение уже перешло в разряд политики безопасности, а его продление будет означать, что Москва может «шпионить» за западными представителями, используя Фарерские острова, в этой связи Дания оказывается заинтересованной в том, чтобы прикрыть такую лазейку.

    Коментарии (21)
    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (16)
    15 декабря 2023, 08:57
    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    Коментарии (27)
    15 декабря 2023, 06:46
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро

    Глава Евросовета Мишель сообщил о намерении вернуться к обсуждению программы помощи Украине на 50 млрд евро в январе

    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    @ Dirk Waem/Belga Photo/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля.

    Мишель заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены «все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона». «Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», – приводит его слова ТАСС.

    Мишель пояснил, что против программы выступила Венгрия. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявлял, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт».

    Коментарии (12)
    15 декабря 2023, 10:31
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан: Правительство страны может остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Венгрии не стали препятствовать странам – участницам Евросоюза в принятии решения о начале переговоров, так как у Будапешта есть возможность остановить процесс еще 75 раз, заявил на радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.

    По его словам, решающим аргументом стало то, что Венгрия при этих действиях ничего не потеряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, передает РИА «Новости».

    «Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», – подчеркнул Орбан.

    Также премьер добавил, что процесс этот – «долгий-предолгий», может насчитывать примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить процесс.

    Кроме того, венгерский премьер заверил, что республика не намерена допустить долговременное финансирование Украины из бюджета ЕС, передает ТАСС.

    «Деньги венгров Украине отданы не будут», – подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 20:56
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.

    Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

    Коментарии (31)
    14 декабря 2023, 21:48
    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии

    Источник: Переговоры о принятии в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в марте

    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Об этом сообщил ТАСС европейский источник в ходе саммита ЕС.

    «Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее», – сказал он.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2023, 21:32
    Орбан назвал плохим решением ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан прокомментировал решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что Будапешт отказывается в этом участвовать, передает ТАСС. «Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», – написал глава правительства в социальной сети.

    Сообщается, что Венгрия отказалась участвовать в голосовании, а сам Орбан покинул зал, где проходило заседание по вопросу приема Украины.

    Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (6)
    12 декабря 2023, 18:52
    В Европе одобрили создание реестра иноагентов

    ЕК одобрила создание реестра иноагентов

    В Европе одобрили создание реестра иноагентов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейская комиссия (ЕК) утвердила проект директивы об иностранных агентах, обязывающий всех, кто представляет интересы стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных платежей от иностранных государств.

    ЕК одобрила «Пакет защиты демократии» в преддверии выборов в Европарламент в июне 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

    Документ обязывает структуры, представляющие интересы третьих стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС. Страны Евросоюза получат указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей.

    Для того, чтобы закон начал работать, пакет должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС.

    Коментарии (8)
    13 декабря 2023, 13:39
    Орбан заявил, что не даст ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан заявил, что не даст ЕС начать переговоры о вступлении Украины
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия не даст Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Будапешт будет единственным в блоке с такой позицией, заявил премьер-министр Виктор Орбан порталу Mandiner.

    Он назвал вступление Украины в ЕС ужасной ошибкой, которой надо помешать, даже если против выступит только Венгрия, передает РИА «Новости».

    Орбан пояснил, что реальное состояние Украины не позволяет начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС. Однако по политическим причинам все равно с Украиной надо начать переговоры. «По-моему, это ошибка», – сказал политик.

    Он предупредил, что последствия вступления Украины в сообщество никто не просчитывал, именно этим вызваны, в том числе, протесты дальнобойщиков на границах.

    При этом Венгрия предлагает подать сигнал поддержки Киеву, однако это не должно быть членство. Орбан считает, что между ЕС и Украиной может существовать договор о стратегическом партнерстве, в котором будет зафиксировано, какую именно поддержку оказывает сообщество в области безопасности, финансов и экономики.

    Однако это не следует смешивать с переговорами о членстве, поскольку их основа совершенно другая.

    Между тем, напомнил Орбан, в Европе есть другие страны, которые ведут переговоры о вступлении много лет, а Украина выскочила «у них из-за спины» и оказалась впереди по геополитическим причинам.

    Напомним, вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили. Его планируется рассмотреть на саммите ЕС 14-15 декабря.

    Коментарии (4)
    14 декабря 2023, 11:53
    В Киеве цитатой Бандеры обосновали право Украины на членство в ЕС

    Спикер Рады Стефанчук обосновал цитатой Бандеры право Украины на членство в ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук использовал цитату сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры для обоснования права Киева вступить в Европейский союз.

    По его словам, «никто не имеет права остановить идею, время которой пришло» (переиначенные слова Бандеры, сказанные об украинском национализме), передает ТАСС.

    Также Стефанчук добавил, что Украина приняла все необходимые законы и провела реформы, на которых настаивал Брюссель, чтобы начать с Киевом переговоры о членстве.

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил порталу Mandiner, что Венгрия не даст Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Будапешт будет единственным в блоке с такой позицией.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2023, 19:40
    Еврокомиссия ввела налог на сверхприбыль от замороженных активов России

    Еврокомиссия утвердила механизм изъятия сверхприбыли от замороженных активов Центробанка

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России, заявила замглавы ЕК по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова.

    «Коллегия Еврокомиссии утвердила предложение по иммобилизации сверхприбылей от замороженных активов российского Центробанка», – приводит ТАСС слова Юровой. Агентство отмечает, что подробностей решения ЕК Юрова не привела.

    При этом ТАСС указывает, что газета Financial Times сообщила, что с помощью этого механизма Еврокомиссия намерена собрать до 15 млрд евро в виде налога с прибыли от реинвестиции замороженных суверенных российских активов, чтобы финансировать помощь Украине.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за следующие четыре года.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 00:47
    Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

    Австрия отказалась от блокировки 12-го пакета санкций Евросоюза против России

    Tекст: Антон Антонов

    Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, но санкции пока не приняты, сообщил европейский источник.

    Источник ТАСС заявил, что Австрия «сняла замечания», но санкции формально не утверждены.

    При этом лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали «принятие» 12-го пакета. В соответствии с правилами санкции должны быть согласованы министрами стран ЕС и опубликованы в официальном журнале сообщества, только после этого они считаются принятыми, передает РИА «Новости».

    Источник в Брюсселе сказал, что лидеры приветствовали достигнутую ранее принципиальную политическую договоренность по санкциям.

    Напомним, сообщалось, что Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России, требуя от Киева убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2023, 19:07
    В ЕС хотят сажать в тюрьму за обход санкций против России

    В ЕС хотят ввести тюремное заключение на пять лет за торговлю и оказание услуг в обход санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз в рамках директивы о криминализации обхода санкций, введенных против России, намерен назначать уголовное наказание до пяти лет лишения свободы тем, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка, говорится в заявлении Совета ЕС.

    «Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления», – приводит ТАСС выдержку из дbрективы. В частности, преступлением могут признать оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, нарушить запрет на поездки в Евросоюз.

    Также уголовному преследованию могут подвергнуть за торговлю санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций, предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС.

    В директиве отмечается, что тюремное заключение должно быть введено за умышленное нарушение запретительных мер.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны


    Коментарии (3)
    12 декабря 2023, 14:59
    ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов

    Bloomberg: ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за четыре года

    Tекст: Александра Юдина

    По оценке Еврокомиссии, налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК.

    Так, согласно документу, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, в частности, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных российских активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.

    Агентство отмечает, что, по оценке ЕС, налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

    Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК направит предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов.

    До этого Еврокомиссия подтвердила, что 12 декабря представит проект налога на замороженные активы России.

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