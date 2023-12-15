Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
В Кремле оценили голосование по Украине без участия Орбана
Представитель Кремля Песков назвал голосование по Украине без участия Орбана «уникальной практикой»
Действия канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – уникальная практика, если это правда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, отношения Венгрии с Еврокомиссией – дело сугубо представителей ЕС, однако в Москве подобные сообщения читают с большим интересом, передает ТАСС.
Песков заметил, что конкретно вопрос принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе для того, чтобы «протащить какие-либо решения» – уникальная практика.
Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.