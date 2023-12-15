В Кремле оценили голосование по Украине без участия Орбана

Представитель Кремля Песков назвал голосование по Украине без участия Орбана «уникальной практикой»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, отношения Венгрии с Еврокомиссией – дело сугубо представителей ЕС, однако в Москве подобные сообщения читают с большим интересом, передает ТАСС.

Песков заметил, что конкретно вопрос принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе для того, чтобы «протащить какие-либо решения» – уникальная практика.

Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.