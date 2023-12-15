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Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.
По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».
Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.
Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.
Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.