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    11 комментариев
    15 декабря 2023, 08:57

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    14 декабря 2023, 17:16
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в четверг прозвучал мощный взрыв со стороны международного аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    Взрыв был очень мощным, сообщили очевидцы ТАСС. Другие собеседники агентства рассказали о втором взрыве в Соломенском районе города.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, по всей украинской территории в четверг объявили воздушную тревогу. Пресса Украины сообщала о взрывах в Житомирской области и в Староконстантинове Хмельницкой области.

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    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

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    14 декабря 2023, 12:52
    Путин: Одесса – русский город
    Путин: Одесса – русский город
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в среду заявил, что Причерноморье – это российская земля, которая отошла ей после русско-турецких войн.

    «Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.

    Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.

    «Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.

    Коментарии (64)
    14 декабря 2023, 22:25
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что конфликт на Украине не является для США «зарубежной войной»

    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, для США конфликт на Украине не является «зарубежной войной», поскольку Россия «бросает вызов международному порядку», который «помогли построить» США.

    Комментируя заявления президента России Владимира Путина, сделанные во время «Итогов года», Кирби сказал, что «происходящее на Украине происходит не только с Украиной». По его словам, «это не зарубежная война», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома заявил, что членам Конгресса США нужно одобрить дополнительное финансирование для Киева. Он подверг критике решение республиканцев, под контролем которых находится Палата представителей, прерваться на рождественские каникулы. Кирби посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а конгрессмены тем временем «отправляются домой на праздники».

    Кирби утверждает, что Москва якобы «бросает вызов самому понятию суверенитета» и «самой демократии», желая изменить «международный порядок». По его словам, такие изменения приведут к «глубоким последствиям для свободы и процветания во всем мире». Как говорит Кирби, США «не могут позволить себе не оказать помощь» Украине. Он заявил, что остальные государства «извлекут уроки» из «способности или неспособности» США «выстоять». Кирби призвал «действовать в защиту интересов национальной безопасности» США.

    Напомним, Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. Из них на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (17)
    14 декабря 2023, 20:06
    Назван размер помощи Украине в бюджете Пентагона на 2024 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. В нем предусмотрены средства и на оказание военной помощи Украине.

    За принятие бюджета высказались 310 законодателей, против – 118, передает РИА Новости со ссылкой на сенатский комитет по оборонным делам.

    При этом в ходе обсуждения и голосования сумма ассигнований на оборону сократилась с 886 миллиардов, которые одобрил Сенат, до 883,7 млрд долларов. Отмечается, что из этой суммы на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Для вступления в силу бюджет должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

    Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате исключил утверждение помощи Киеву до Рождества даже при достижении соглашения между республиканцами и демократами.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 20:56
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.

    Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

    Коментарии (31)
    14 декабря 2023, 21:48
    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии

    Источник: Переговоры о принятии в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в марте

    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Об этом сообщил ТАСС европейский источник в ходе саммита ЕС.

    «Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее», – сказал он.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (5)
    15 декабря 2023, 06:46
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро

    Глава Евросовета Мишель сообщил о намерении вернуться к обсуждению программы помощи Украине на 50 млрд евро в январе

    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    @ Dirk Waem/Belga Photo/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля.

    Мишель заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены «все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона». «Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», – приводит его слова ТАСС.

    Мишель пояснил, что против программы выступила Венгрия. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявлял, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт».

    Коментарии (10)
    15 декабря 2023, 04:00
    Взрыв прогремел в Харькове
    Взрыв прогремел в Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области объявлена воздушная тревога, в Харькове произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Позднее в ряде регионов она была отменена, продолжая действовать в Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, мощный взрыв прогремел в четверг в Киеве. Позднее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины и в контролируемом украинскими войсками Херсоне.

    Коментарии (4)
    14 декабря 2023, 20:40
    Германия объявила об отправке Украине второго комплекса Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Берлин направил киевскому режиму вторую по счету обещанную ранее систему ПРО Patriot, сообщили в немецком министерстве обороны.

    Немецкая сторона также поставила за последнюю неделю девять вездеходов Bandvagn 206, семь грузовиков Zetros и порядка 50 тыс. патронов, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

    Общий объем помощи Украине со стороны Германии, включая гуманитарную, с февраля 2022 года превысил 25 млрд евро.

    Коментарии (11)
    15 декабря 2023, 02:30
    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь
    @ Мариуполь 24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Обстрел произошел после полуночи, сообщило в Telegram представительство ДНР.

    Тип ракет, места прилета и последствия не уточняются, передает ТАСС.

    В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях сообщалось, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 21:32
    Орбан назвал плохим решением ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан прокомментировал решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что Будапешт отказывается в этом участвовать, передает ТАСС. «Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», – написал глава правительства в социальной сети.

    Сообщается, что Венгрия отказалась участвовать в голосовании, а сам Орбан покинул зал, где проходило заседание по вопросу приема Украины.

    Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (3)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


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