Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Охранницу гимназии в Брянске отправили под домашний арест
В Брянском областном суде не удовлетворили жалобу на арест от сотрудницы ЧОП в брянской гимназии, где произошла стрельба.
Ей заменили меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, передает ТАСС.
Напомним, в Брянске школьница открыла стрельбу в учебном учреждении. Суд отправил под арест директора и сотрудницу охранявшего школу ЧОПа. Замдиректора гимназии поместили под домашний арест. Отцу девочки изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет некоторых действий.
Согласно данным официального сайта городской администрации Брянска, в городе действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По нему можно получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по Брянску: 8(4832)74-50-95.