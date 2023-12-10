Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Замдиректора гимназии в Брянске поместили под домашний арест
В Брянске суд избрал меру пресечения в отношении заместителя директора гимназии, где одна из учениц строила стрельбу.
Советский районный суд Брянска поместил замдиректора по административно-хозяйственной работе городской гимназии №5 Ларису Католикову под домашний арест до 7 февраля 2024 года, передает ТАСС.
Напомним, в четверг ученица брянской школы открыла стрельбу в учебном учреждении. Ранее суд отправил под арест директора и сотрудницу охранявшего школу ЧОПа.
В Брянске, по данным официального сайта городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По нему можно получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по Брянску: 8(4832)74-50-95.