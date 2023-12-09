Охранница заявила, что металлодетектор в школе Брянска убрали из-за украшения холла

Tекст: Алексей Дегтярев

В среду, 6 декабря, в школе проводилось украшение холла, и рамку металлодетектора убрали, заявила Черткова, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что в этот день у нее был выходной.

В ходе заседания сотрудница ЧОП добавила, что в день трагедии двойняшки, одна из которых устроила стрельбу, была обычная одежда. У охраны не возникло вопросов по поводу того, что рамку металлодетектора убрали. Рамка не принадлежит ЧОПу, это собственность гимназии.

Суд избрал для сотрудницы ЧОПа меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Между тем глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что семья погибшей девочки получит из регионального бюджета 1 млн рублей, по 500 тыс. рублей получат семьи тех детей, кто получил тяжелые ранения. По 300 тыс. рублей получат семьи детей, получивших ранения легкой степени.

Ранее суд отправил под арест директора ЧОПа Сергея Поддубного. До этого была задержана заместитель директора учебного учреждения, ее обвиняют в халатности.