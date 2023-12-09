До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.4 комментария
Арестован директор ЧОПа, охранявшего школу в Брянске
Директор частного охранного предприятия в Брянске Сергей Поддубный отправлен под стражу, ЧОП охранял гимназию в городе, где произошла трагедия.
Советский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Поддубного до 6 февраля 2024 года, сообщает ТАСС.
Генерального директора ЧОП «Агентство «Экскалибур» Поддубный обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
До этого была задержана заместитель директора учебного учреждения, ее обвиняют в халатности.
Напомним, в четверг ученица школы в Брянске открыла стрельбу в учебном учреждении.