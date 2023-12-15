Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
Отца устроившей стрельбу в гимназии Брянска школьницы освободили из-под стражи
Суд Брянской области изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет некоторых действий по отношению отца устроившей стрельбу в гимназии Брянска девочки.
Отмечается, что меру пресечения в виде заключения под стражу заменили на запрет определенных действий, передает ТАСС.
Напомним, ученица одной из школ Брянска открыла стрельбу в учебном учреждении. Ранее суд отправил под арест директора и сотрудницу охранявшего школу ЧОПа. Замдиректора гимназии поместили под домашний арест.