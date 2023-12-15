Немецкая Quantum-Systems решила открыть на Украине центр сборки БПЛА Vector

Немецкая компания Quantum-Systems откроет на Украине центр разработок и сборки беспилотников Vector

Tекст: Денис Тельманов

«В 2024 году на Украине будут производить запасные части для дронов Vector, а в 2025-м планируется уже полная сборка БПЛА», – рассказал главный операционный директор компании по Украине Александр Бережной, передает ТАСС.

По его словам, для организации производства дронов компания арендовала помещение площадью несколько тысяч квадратных метров. Над этим проектом будут работать ориентировочно 40 специалистов, отметил Бережной.

Беспилотник Vector может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток.

Ранее сообщалось, что ГУР Украины ожидает поставку более сотни немецких беспилотников Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем Quantum-Systems GmbH, профинансированного правительством ФРГ.