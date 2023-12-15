Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Комплексную проверку служб к открытию решили провести в аэропорту Краснодара
Аэропорт Краснодара проведет комплексную проверку служб к открытию воздушной гавани
Комплексное тестирование служб аэропорта Краснодара будет проведено в пятницу для проверки его готовности перед решением вопроса о возможном возобновлении полетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Согласно сообщению пресс-службы, в пятницу в международном аэропорту Краснодар с участием авиакомпании «Азимут» будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани, в том числе запланирована тренировочная регистрация на рейс, передает ТАСС.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что аэропорт в Краснодаре может открыться, необходимо соблюсти все меры безопасности пассажиров.