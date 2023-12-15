Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.5 комментариев
Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина
Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине
Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».
По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».
Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.
Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.
Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».