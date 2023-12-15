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    Путин показал уверенность в будущем России
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Дизайнер объяснила технику стильного украшения новогодней елки
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    Орбан счел плохим решением ЕС начать переговоры о вступлении Украины
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
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    ООН: Газа больше не является пригодным для жизни местом
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    15 декабря 2023, 06:26

    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    14 декабря 2023, 17:16
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в четверг прозвучал мощный взрыв со стороны международного аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    Взрыв был очень мощным, сообщили очевидцы ТАСС. Другие собеседники агентства рассказали о втором взрыве в Соломенском районе города.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, по всей украинской территории в четверг объявили воздушную тревогу. Пресса Украины сообщала о взрывах в Житомирской области и в Староконстантинове Хмельницкой области.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 15:48
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЦРУ США разрабатывают создание за пределами России виртуальной, якобы легитимной «Российской республики», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    По его словам, ЦРУ прорабатывает проект якобы легитимного государства «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Нарышкина, англосаксонские элиты пытаются умножить число горячих точек по всей Евразии, в зоне риска находятся все регионы: от Балкан до Южно-Китайского моря. Но при этом, отметил он, в фокусе внимания Вашингтона – пространство СНГ, где ставится задача сдержать интеграцию России.

    Нарышкин считает, что агрессивность попыток Вашингтона и его союзников объясняется стремлением добиться дестабилизации на пространстве СНГ.

    Ранее Нарышкин заявил, что созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира.

    Коментарии (37)
    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (11)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (43)
    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 21:40
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение американцев, которые находятся под стражей в России, могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Так он прокомментировал итоги прямой линии президента России Владимира Путина. Миллер заявил, что если бы Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада», то «он мог бы начать с освобождения американцев», задержанных в России, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение.

    Коментарии (19)
    14 декабря 2023, 22:25
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что конфликт на Украине не является для США «зарубежной войной»

    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, для США конфликт на Украине не является «зарубежной войной», поскольку Россия «бросает вызов международному порядку», который «помогли построить» США.

    Комментируя заявления президента России Владимира Путина, сделанные во время «Итогов года», Кирби сказал, что «происходящее на Украине происходит не только с Украиной». По его словам, «это не зарубежная война», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома заявил, что членам Конгресса США нужно одобрить дополнительное финансирование для Киева. Он подверг критике решение республиканцев, под контролем которых находится Палата представителей, прерваться на рождественские каникулы. Кирби посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а конгрессмены тем временем «отправляются домой на праздники».

    Кирби утверждает, что Москва якобы «бросает вызов самому понятию суверенитета» и «самой демократии», желая изменить «международный порядок». По его словам, такие изменения приведут к «глубоким последствиям для свободы и процветания во всем мире». Как говорит Кирби, США «не могут позволить себе не оказать помощь» Украине. Он заявил, что остальные государства «извлекут уроки» из «способности или неспособности» США «выстоять». Кирби призвал «действовать в защиту интересов национальной безопасности» США.

    Напомним, Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. Из них на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 20:06
    Назван размер помощи Украине в бюджете Пентагона на 2024 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. В нем предусмотрены средства и на оказание военной помощи Украине.

    За принятие бюджета высказались 310 законодателей, против – 118, передает РИА Новости со ссылкой на сенатский комитет по оборонным делам.

    При этом в ходе обсуждения и голосования сумма ассигнований на оборону сократилась с 886 миллиардов, которые одобрил Сенат, до 883,7 млрд долларов. Отмечается, что из этой суммы на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Для вступления в силу бюджет должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

    Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате исключил утверждение помощи Киеву до Рождества даже при достижении соглашения между республиканцами и демократами.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 14:08
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, заявил президент России Владимир Путин.

    При увеличении спроса объем производства не изменился, также не был вовремя открыт импорт в должном объеме, передает ТАСС.

    «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил Путин, комментируя ситуацию с ценами на яйца.

    Глава государства признал, что причиной роста цен на яйца стал сбой в работе правительства, но соответствующие решения приняты. Ситуация без сомнения будет улучшаться, добавил он.

    «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», – сказал президент.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца в России.

    Коментарии (24)
    14 декабря 2023, 16:24
    Журналист из Магадана рассказал, что не ожидал от Путина совета завести детей
    Журналист из Магадана рассказал, что не ожидал от Путина совета завести детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист из Магаданской области Александр Орлов, которому Владимир Путин во время пресс-конференции предложил завести детей, чтобы пользоваться авиасубсидиями, рассказал, что из-за занятости у него нет времени на «создание семьи». Он отметил, что внимание со стороны девушек после похвалы президента его не пугает.

    Как рассказал Орлов «Газете.Ru», ответ президента был ожидаем, а вот призыв к действию не совсем ожидал. Он добавил, что сразу после вопроса у него разорвался телефон, внимание со стороны девушек его не пугает.

    «В силу профессии нет времени на создание семьи. Поэтому и детей пока не с кем заводить», – сказал Орлов.

    Ранее президент России Владимир Путин посоветовал журналисту из Магадана заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты.

    Коментарии (11)
    14 декабря 2023, 14:14
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    Пенсионер из Новосибирска в ходе прямой линии рассказал Путину, что услуги ЖКХ планируют поднять в городе до 15%, а проиндексировать пенсии – на 7,5%. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, и попросил президента посодействовать, передает ТАСС.

    Путин пообещал разобраться с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске.

    «Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем», – сказал он.

    Также Путин отметил, что рассчитывает, что предстоящая индексация пенсий 7,5% окажется не ниже инфляции. Он считает, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно.

    «Конечно, нужно все делать своевременно. И тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан», – сказал Путин.

    Кроме того, президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» – спросил ведущий Павел Зарубин у президента.

    «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – сказал Путин.

    Коментарии (8)
    15 декабря 2023, 04:00
    Взрыв прогремел в Харькове
    Взрыв прогремел в Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области объявлена воздушная тревога, в Харькове произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Позднее в ряде регионов она была отменена, продолжая действовать в Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, мощный взрыв прогремел в четверг в Киеве. Позднее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины и в контролируемом украинскими войсками Херсоне.

    Коментарии (4)
    14 декабря 2023, 21:48
    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии

    Источник: Переговоры о принятии в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в марте

    Названы сроки начала переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Об этом сообщил ТАСС европейский источник в ходе саммита ЕС.

    «Для начала переговоров Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение. Это может произойти к марту или позднее», – сказал он.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

    Коментарии (2)
    14 декабря 2023, 15:12
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Путину задали вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию. По словам ведущей Екатерины Березовской, многих волнует стоимость как этих машин, так и отечественных, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что цены на АвтоВАЗ «не в космос улетели», а процентов на 40. Он отметил, что цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. По словам президента, самое главное создавать собственные платформы и их развивать, АвтоВАЗ и другие производители так и делают, но это требует времени.

    Путин рассказал, что китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка не только в России, и качество растет. Кроме того, он считает, что надо создавать в России отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно.

    Также, говоря об отечественных автомобилях, Путин отметил, что считает «Аурусы» дорогими, но это связано с их количеством.

    Президент рассказал, что ОАЭ нравятся «Аурусы», которые уже начали собирать в этой стране.

    Коментарии (9)
    15 декабря 2023, 02:30
    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь
    @ Мариуполь 24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Обстрел произошел после полуночи, сообщило в Telegram представительство ДНР.

    Тип ракет, места прилета и последствия не уточняются, передает ТАСС.

    В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях сообщалось, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (0)
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