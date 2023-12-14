  • Новость часаСаммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин рассказал о шагах России вперед
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    В Крыму пообещали решить проблему со спортзалом, на который пожаловались Путину
    Журналист из Магадана рассказал, что не ожидал от Путина совета завести детей
    ООН: Газа больше не является пригодным для жизни местом
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    14 декабря 2023, 21:12

    Лидер партии «Новые люди» назвал основные тезисы прямой линии Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    У Госдумы впереди еще много работы по защите и поддержке наших производителей. Этому будет посвящена весенняя парламентская сессия, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он назвал и другие задачи, которые предстоит решить депутатскому корпусу по итогам прямой линии президента.

    «Россия по-прежнему верна курсу на экономическую и технологическую независимость. Здесь у нас есть определенные успехи, но впереди еще много работы по защите и поддержке наших производителей. В том числе для Государственной думы. Посвятим этому весеннюю парламентскую сессию», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Президент подчеркнул, что огромные сроки по экономическим статьям – это перебор. И попросил поработать над вопросом Госдуму. Это полностью отвечает позиции «Новых людей». Обсудим декриминализацию бизнеса в начале весенней сессии», – подчеркнул политик.

    Кроме того, считает Нечаев, в своем выступлении Путин отметил, что Россия не ищет ссоры с Западом и готова выстраивать отношения: «Если европейские политики отстаивают свои национальные интересы, а не исполняют поручения из-за океана, нам есть что обсуждать и о чем договариваться. Открытость к диалогу – и это хороший знак в том числе для экономики».

    Прокомментировал Нечаев и тему абортов. «Владимир Путин высказался по сложной теме абортов. Ему понятна позиция Церкви, которая борется за каждую человеческую жизнь. Но о запрете абортов нет и речи. У людей всегда должен быть выбор», – подчеркнул политик.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    14 декабря 2023, 12:52
    Путин: Одесса – русский город
    Путин: Одесса – русский город
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в среду заявил, что Причерноморье – это российская земля, которая отошла ей после русско-турецких войн.

    «Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.

    Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.

    «Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.

    Коментарии (64)
    14 декабря 2023, 12:27
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин подчеркнул, что цели СВО остаются неизменными.

    «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили, – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», – сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года.

    Коментарии (20)
    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (8)
    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

    Коментарии (69)
    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 13:51
    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО

    Путин: В зоне боевых действий СВО находится 617 тыс. человек

    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек, заявил на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин.

    «Я еще раз говорю: протяженность линии боевого соприкосновения – свыше 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (22)
    14 декабря 2023, 14:08
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, заявил президент России Владимир Путин.

    При увеличении спроса объем производства не изменился, также не был вовремя открыт импорт в должном объеме, передает ТАСС.

    «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил Путин, комментируя ситуацию с ценами на яйца.

    Глава государства признал, что причиной роста цен на яйца стал сбой в работе правительства, но соответствующие решения приняты. Ситуация без сомнения будет улучшаться, добавил он.

    «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», – сказал президент.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца в России.

    Коментарии (22)
    14 декабря 2023, 13:17
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается, заявил президент Владимир Путин.

    «Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск», – передает его слова ТАСС.

    Коментарии (31)
    14 декабря 2023, 12:21
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин на пресс-конференции объяснил, что в экономике можно гордиться ростом ВВП в 2023 году, поскольку его удалось «отыграть» после падения в 2022 году.

    Президент в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о том, какой запас прочности российской экономике нужно иметь, чтобы страна не рухнула под давлением санкций.

    «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Этот запас прочности – мы уже много раз об этом говорили, но повторю – обеспечен несколькими составляющими», – ответил Путин.

    В числе того, что обеспечивает экономику страны, президент указал высокую консолидацию общества, устойчивость финансово-экономической системы страны и рост возможностей силовой составляющей – армии и органов безопасности.

    Он пояснил, что устойчивость финансовой системы удивила многих как за границей, так и в самой России.

    Отвечая на вопрос о том, чем можно гордиться в экономике, Путин сослался на рост ВВП. «Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%, это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там, по-моему, у нас было 2,1%. Если в этом году будет 3,5%, то значит – отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед», – ответил президент.

    По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в стране может составить 74 года, в 2021 году он составлял 70,06 года, сказал президент.

    «Есть такой интегрированный показатель – рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России [составляла] 70,06, 2022 год – 72,73, а вот в 2023-м ожидается 74 года», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.

    При этом в стране подросла инфляция, констатировал президент.

    «К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», – сказал Путин.

    Вместе с тем уровень безработицы достиг исторического минимума – 3%.

    «Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – сказал он.

    Коментарии (13)
    14 декабря 2023, 14:14
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    Пенсионер из Новосибирска в ходе прямой линии рассказал Путину, что услуги ЖКХ планируют поднять в городе до 15%, а проиндексировать пенсии – на 7,5%. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, и попросил президента посодействовать, передает ТАСС.

    Путин пообещал разобраться с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске.

    «Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем», – сказал он.

    Также Путин отметил, что рассчитывает, что предстоящая индексация пенсий 7,5% окажется не ниже инфляции. Он считает, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно.

    «Конечно, нужно все делать своевременно. И тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан», – сказал Путин.

    Кроме того, президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.

    «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» – спросил ведущий Павел Зарубин у президента.

    «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – сказал Путин.

    Коментарии (8)
    14 декабря 2023, 12:47
    Путин: Правительство работает над решением вопроса с обмелением Волги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обмеления Волги известна, власти работают над этим вопросом и не пустят ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    «Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях», – отметил Путин, комментируя обмеление Куйбышевского водохранилища, с которым столкнулись жители регионов Поволжья из-за спуска воды в низовья Волги.

    «Все эти вопросы известны, и, поверьте, правительство работает над этим и не бросит это на самотек. Но проблема, конечно, есть, согласен», – заключил он.

    В 2023 году приток воды в Волгу стал минимальным за последние 25 лет – при норме 258 кубических километров он составил 213 кубических километров. Дефицит в 43 кубических километра соразмерен четырем рекам Дон или Кубань. У жителей Средней Волги отступившая вода вызывала беспокойство.

    Весной для нереста и нужд сельского в низовьях Волги обеспечивается продолжительный объемный специальный попуск. Поскольку дефицит притока на этот период составлял 27%, сразу после спецпопуска каскад был переведен в режим экономии, что позволило сохранить все гарантии для зависящих от воды сфер.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 15:12
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    Путину задали вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию. По словам ведущей Екатерины Березовской, многих волнует стоимость как этих машин, так и отечественных, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что цены на АвтоВАЗ «не в космос улетели», а процентов на 40. Он отметил, что цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. По словам президента, самое главное создавать собственные платформы и их развивать, АвтоВАЗ и другие производители так и делают, но это требует времени.

    Путин рассказал, что китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка не только в России, и качество растет. Кроме того, он считает, что надо создавать в России отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно.

    Также, говоря об отечественных автомобилях, Путин отметил, что считает «Аурусы» дорогими, но это связано с их количеством.

    Президент рассказал, что ОАЭ нравятся «Аурусы», которые уже начали собирать в этой стране.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 12:32
    Путин: Никакой необходимости в новой мобилизации нет
    Путин: Никакой необходимости в новой мобилизации нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Призванные в рамках частичной мобилизации граждане РФ отлично воюют, несмотря на иронию, которой сопровождался этот процесс осенью прошлого года, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли вторая волна мобилизации.

    «Понимаю, что это такой чувствительный вопрос. <…> У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали и ордена другого достоинства. По-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО», – передает ТАСС слова главы государства.

    «После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе и планировали к концу года набрать 400 тыс. с небольшим. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч», – заявил Путин.

    Президент добавил, что ежедневно 1,5 тыс. российских мужчин поступают на службу в ВС РФ, поток желающих защищать родину с оружием в руках не прекращается.

    «Никакой необходимости в новой мобилизации нет», – заявил Путин.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 13:00
    Путин указал на глупые потери элиты ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    В Крынках ВСУ попали в огневой мешок. Там находилось около 80 украинских военных, сейчас меньше, добавил Путин, передает ТАСС.

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто военнослужащие Вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за полтора месяца, какие потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны», – сказал Путин.

    При этом у российских сил потери санитарные и составляют несколько человек.

    «Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих там потери санитарные – два, три, три дня назад было шесть человек раненых, у противника – десятки погибших. Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав», – сказал Путин.

    Коментарии (0)
    Главное
    Глава МВД Финляндии подтвердила закрытие границы с Россией
    Нарышкин: Польша не собирается отказываться от планов на запад Украины
    Названо число семей, которые смогут взять льготную ипотеку после ее продления
    На пресс-конференции с президентом показали дипфейк с Путиным
    Глава минобороны Израиля назвал сроки уничтожения ХАМАС
    В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
    Прокуратура поручила найти выгнавшего беременную женщину из трамвая кондуктора

    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет

    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала токсичным проектом для Байдена

    Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно». Все это проходит на фоне споров в Конгрессе из-за согласования выплат Украине. Для чего президент Штатов решил встретиться с Зеленским именно сейчас и удастся ли Украине сохранить финансовую помощь Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Белорусскую армию научат воевать по-русски

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы стали защищать советские памятники

    Нечто невиданное произошло в одном селе на Западной Украине: местный староста своим телом защитил и не дал снести монумент советским воинам Великой Отечественной. Это далеко не первый подобный случай, и все они похожи по целому ряду признаков. Почему некоторые украинцы с яростью отстаивают памятники, которые предписано сносить политикой киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............