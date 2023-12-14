Лидер партии «Новые люди» назвал основные тезисы прямой линии Путина

Tекст: Ольга Иванова

«Россия по-прежнему верна курсу на экономическую и технологическую независимость. Здесь у нас есть определенные успехи, но впереди еще много работы по защите и поддержке наших производителей. В том числе для Государственной думы. Посвятим этому весеннюю парламентскую сессию», – написал он в своем Telegram-канале.



«Президент подчеркнул, что огромные сроки по экономическим статьям – это перебор. И попросил поработать над вопросом Госдуму. Это полностью отвечает позиции «Новых людей». Обсудим декриминализацию бизнеса в начале весенней сессии», – подчеркнул политик.

Кроме того, считает Нечаев, в своем выступлении Путин отметил, что Россия не ищет ссоры с Западом и готова выстраивать отношения: «Если европейские политики отстаивают свои национальные интересы, а не исполняют поручения из-за океана, нам есть что обсуждать и о чем договариваться. Открытость к диалогу – и это хороший знак в том числе для экономики».



Прокомментировал Нечаев и тему абортов. «Владимир Путин высказался по сложной теме абортов. Ему понятна позиция Церкви, которая борется за каждую человеческую жизнь. Но о запрете абортов нет и речи. У людей всегда должен быть выбор», – подчеркнул политик.

Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.