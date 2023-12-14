В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.4 комментария
Путин: Будущее Республики Сербской должны определять ее жители
Будущее самопровозглашенной Республики Сербской должны определять ее жители, считает Владимир Путин
Будущее Республики Сербской, которая была образована в составе Боснии и Герцеговины в 1992 году в качестве самопровозглашенной республики, должны определять люди, которые проживают на ее территории, заявил президент России Владимир Путин на вопрос журналистки из этой страны.
«Нам известна ситуация в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, и оценки этой ситуации наши с вашим политическим руководством полностью совпадают... Свое будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории... Мы свою политику в отношении этого региона и в отношении Боснии и Герцеговины и Республики Сербской будем строить именно на этих принципах», – сказал Путин в ходе прямой линии.
По его словам, какие бы решения жителям республики не навязывались, в конечном итоге должны учитываться «настроения и планы, чаяния этих людей».
Это важное условие для создания сбалансированного мира, учитывающего интересы «всех людей, прежде всего проживающих на той или иной территории», указал российский президент.
Он также поручил подумать над организацией вещания в этом регионе российских телеканалов, в частности RT и ВГТРК.
Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал о планах встретиться с Путиным до конца года.