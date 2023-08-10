Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.0 комментариев
Президент Республики Сербской рассказал о планах встретиться с Путиным
Президент Республики Сербской Додик заявил о планах встретиться с Путиным до конца года
Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2023 года.
По его словам, он намерен провести встречу с двумя мировыми лидерами, которые имеют глобальную силу, которая является доминирующей, передает ТАСС.
Он добавил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином до конца года. В Китай Додик планирует отправиться в октябре–ноябре 2023 года.
Также у него запланированы встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.