В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин отметил лидирующую роль Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе
Президент России Владимир Путин отметил вклад турецкого коллеги Тайипа Эрдогана в урегулирование ближневосточного конфликта.
«Хочу отметить значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону», – сказал Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
Глава государства добавил, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года.
Комментируя сравнения конфликта на Украине с палестино-израильским конфликтом, Путин подчеркнул, что в зоне спецоперации ничего подобного нет.
«Мы сейчас говорили о ситуации, <…> связанной с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят [разницу]. Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет», – сказал российский лидер. То, что происходит в Газе, является катастрофой, добавил он.
Ранее Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны.