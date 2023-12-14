  • Новость часаПалата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена
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    Австро-Венгрия объединилась против Украины
    Вылеты F-16 ВСУ из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте
    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    Песков: США поняли, что Киев их обманул
    Подозреваемого в Норвегии в шпионаже «бразильца» сочли россиянином
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    Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16
    Эксперт: Аэропорт Краснодара к весне без суеты войдет в турсезон
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    14 декабря 2023, 03:45

    Первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО

    Российский первый морской надводный дрон отправили на испытания в зону спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

    Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания, передает РИА «Новости».

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель».

    Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Дрон используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    В Киеве прозвучали мощные взрывы
    @ Eugene Titov/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 05:49
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
    @ Andy Dean/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против спецоперации.

    Холдингом управляли экс-министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, полностью запретив их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма», Ефименко использовал ресурсы компании для поставок дронов и обмундирования ВФУ.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. Сразу после этого она улетела в ОАЭ. Соглсно данным прокуратуры, ей принадлежало более 96% капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс».

    В иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, членам экстремистского объединения «создает серьезную угрозу безопасности государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, боевых машин десанта и пехоты.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 16:03
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    В Минобороны заявили, что ВСУ начали «выдыхаться»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются», заявили в Минобороны России.

    Сообщается, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на опорных пунктах, передает ТАСС.

    По словам танкистов-дальневосточников, противник выдыхается, что позволяет штурмовым подразделениям ВС России продвигаться вперед. Также артиллерия ВС России на Южно-Донецком направлении продолжает наращивать интенсивность ударов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных.

    Коментарии (26)
    13 декабря 2023, 07:10
    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год

    Владимир Зеленский в США заявил, что Россия за год якобы не заняла ни одного поселка

    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка».

    Зеленский в интервью Fox News сообщил, что Россия с начапла года якобы не заняла ни одного украинского поселка. По его словам, «это самое важное, чтобы понять, что происходит», передает РИА «Новости».

    Ранее в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название – Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении.

    В конце ноября стало известно об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (62)
    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

    Коментарии (5)
    13 декабря 2023, 14:31
    Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников
    Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотников для ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили цеха сборки и ремонта БПЛА, три склада боеприпасов, склад ГСМ и радиолокационную станцию кругового обзора 79К6 «Пеликан», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах. Средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.

    В последние сутки уничтожены шесть украинских дронов у Кременной (ЛНР), Белогоровки, Криничной и Марьинки (ДНР).

    С начала СВО уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотник, 442 ЗРК, 14026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 машин РСЗО, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (3)
    13 декабря 2023, 06:26
    В Конгрессе обвинили Пентагон в желании «воевать с Россией»

    Конгрессвумен Грин обвинила Пентагон в желании отправить американцев на войну с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    США оказались втянуты в конфликт на Украине и заинтересованы в его продолжении, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных «для войны с Россией», заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

    Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х(ранее Twitter, заблокирован в России) заявила, что Минобороны США не может насытиться, поэтому «находится в войне на Украине», хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона, передает РИА «Новости».

    По словам конгрессвумен, власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и не стремятся к миру с Россией, «хотят воевать с Владимиром Путиным так долго, как нужно».

    Грин предположила, что когда закончатся украинские солдаты, американские власти отправят туда граждан США военного возраста, потому что «хотят войны с Россией».

    Ранее Грин призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену.

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

    Коментарии (4)
    13 декабря 2023, 07:37
    Посол Антонов: Визит Зеленского в США получился пустым

    Посол России в США Антонов: Визит Зеленского в Вашингтон получился пустым, все устали от «попрошайки из Киева»

    Посол Антонов: Визит Зеленского в США получился пустым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все устали от «попрошайки из Киева», а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у украинского лидера Владимира Зеленского не вышло, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Дипломат считает, что визит Зеленского в США получился пустым, потому что ему не удалось выпросить у конгрессменов помощь для Украины.

    Антонов заявил, что антироссийские санкции и очередная партия оружия являются не более чем попыткой «сделать хорошую мину при плохой игре», потому что Зеленскому уже ничего не поможет, передает РИА «Новости».

    Посол также считает, что американцы рискуют еще больше увязнуть в украинском конфликте, а их новый пакет помощи принесет лишь страдания тысячам людей в тех регионах мира, куда расползается оружие благодаря украинским коррупционерам.

    Ранее сенатор Конгресса США, республиканец Эрик Шмитт заявил, что американские законодатели на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье».

    Президент США Джо Байден по итогам встречи с Зеленским подчеркнул, что США продолжат поставлять Украине оружие так долго, как это возможно, но возможности ограничены.

    Коментарии (16)
    13 декабря 2023, 08:16
    ВСУ перебросили роту из-под Артемовска под Донецк

    Гагин: ВСУ перебросили из-под Артемовска личный состав под Донецк

    ВСУ перебросили роту из-под Артемовска под Донецк
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили под Донецк роту из-под Артемовска, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, стало известно о переброске роты ВСУ из-под Артемовска под Донецк в связи с большими потерями украинских сил, передает ТАСС.

    Ранее Гагин сообщил, что российские ВКС уничтожили под Донецком пункт управления ВСУ с высокопоставленными офицерами.

    Коментарии (6)
    13 декабря 2023, 04:14
    Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым

    Илон Маск согласился с мнением Сакса о том, что Украина не вернет Крым и потеряет Одессу

    Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер и владелец соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

    Сакс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), заявил, что Украине нужно заключить мирный договор сейчас, иначе она потеряет Харьков, Одессу и многое другое, как уже навсегда лишилась Крыма, Донецка, Луганска, большей части Херсонщины и Запорожья, передает РИА «Новости».

    Пост прокомментировал Маск, который согласился с мнением Сакса, назвав его оценку ситуации верной.

    Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что к 2024 году Киев готовит «наработки», которые дадут ему «забрать» Крым.

    Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал дурманом план Умерова по захвату Крыма.

    Коментарии (4)
    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

    Коментарии (9)
    13 декабря 2023, 06:46
    ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

    ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Центр» отразила на Краснолиманском направлении пять атак штурмовых групп трех механизированных бригад ВСУ, противник потерял до 185 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук уточнил, что за сутки были отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ около Кирово, Червоной Дибровы и Петровского, передает ТАСС.

    Он добавил, что в итоге поражены три опорных пункта и районы скопления техники, вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Потери противника составили порядка 185 военнослужащих и три автомобиля.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 240 военных и два БТР.

    Коментарии (2)
    13 декабря 2023, 10:57
    Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк

    Украинские войска запустили девять снарядов калибра НАТО по Горловке и Донецку

    Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
    @ EUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики запустили девять снарядов калибра НАТО в сторону Горловки и Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что три снаряда калибром 155 мм были запущены со стороны ВСУ из населенного пункта Галицыновка в сторону Кировского района Донецка.

    Позднее украинские военные выпустили еще по три снаряда в сторону Никитовского района Горловки и Куйбышевского района Донецка.

    Ранее стало известно, что ВСУ перебросили роту из-под Артемовска под Донецк.

    Коментарии (2)
    13 декабря 2023, 19:10
    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации на 1500%, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

    «Общество Российской Федерации... поняло, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%...» – приводит слова Кадырова РИА Новости.

    Глава Чечни подчеркнул, что батальоны, набранные из жителей республики, находятся в распоряжении Минобороны и Росгвардии. «Эти батальоны, полки не под моим подчинением, это их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную Верховным главнокомандующим задачу», – подчеркнул Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году.

    Коментарии (4)
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