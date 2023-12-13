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    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 00:53

    Комитет Палаты представителей США одобрил расследование по импичменту Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию о дальнейшем проведении расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена.

    Комитет поддержал инициативу девятью голосами против четырех. Решение предписывает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование в отношении Байдена и членов его семьи с целью установить достаточность оснований для вынесения импичмента президента США, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что Палата представителей полного состава проголосует по данной резолюции в среду.

    Напомним, председатель юридического комитета Джим Джордан заявил, что решение о предъявлении обвинений Байдену в рамках процедуры импичмента собираются принять в первой половине 2024 года.

    Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что информация, собранная республиканцами, позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену.

    Еще в июле Маккарти заявил, что Байдену необходимо вынести импичмент, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.

    12 декабря 2023, 17:07
    ЭИСИ: Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

    На выставке-форуме «Россия» начала работу студия ЭИСИ. В рамках первого обсуждения Высшая школа экономики представила экспресс-отчет о ходе выставки. Эксперты опросили 1293 посетителей разных возрастов. Большинство посетителей заявили, что гордятся своей страной и узнали много нового на выставке.

    Девять из десяти опрошенных отметили, что на выставке узнали много нового, особенно про регионы страны. 85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Социологи уверены – это очень высокий показатель. Также опрос проводился не только про содержание выставки, но и про возможность самореализации в нашей стране. Так, 93% опрошенных считают, что у молодых людей в России такая возможность есть, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

    «Гордость – главный лейтмотив всех опросов, которые мы провели на выставке «Россия». Абсолютное большинство опрошенных убеждены, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться своей страной. Также люди отвечали, что выставка вселяет уверенность в том, что я живу в одной из передовых стран мира, что достижения, представленные на выставке, вселяют уверенность в завтрашнем дне. Выставка вдохновляет и дает силы, желание пробовать что-то новое», – сказал директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов, директор Центра социологии высшего образования Иван Груздев.

    «Выставка взяла у советской ВДНХ роль подводителя итогов. Многие люди замучены бытом, им кажется, что они все знают. В основном никто не останавливается, не оглядывается. Эта выставка дает людям, обществу, различным отраслям возможность остановиться и посмотреть на себя, на страну со стороны. Они видят, что регионы крепко стоят на ногах, что мы проделали большую работу за последние 20 лет, испытывают гордость. Уверенность и гордость – это хороший фундамент для проектирования будущего», – добавил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

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    12 декабря 2023, 05:28
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России

    Siemens и Volkswagen обратились к властям Германии с заявками на компенсации за инвестиции в России

    Tекст: Антон Антонов

    Дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen подали в правительство Германии заявки на получение компенсаций потерь, связанных с инвестициями в России, сообщают информационные агентства. До них такую заявку подал энергетический концерн Wintershall Dea.

    Как сообщает dpa, в связи с «убытками в бизнесе с Россией» заявки на компенсацию подали Siemens Mobility (железнодорожное подразделение Siemens) и Volkswagen Bank, передает РИА «Новости».

    В Siemens Mobile пояснили, что на инвестиции в России распространялись инвестиционные гарантии немецких властей. После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Берлин решил прекратить эту программу.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», иностранные компании стали покидать наш рынок из-за мощного санкционного давления. При этом российский лидер подчеркивал, что компании не боролись за свои интересы.

    Коментарии (32)
    12 декабря 2023, 09:18
    На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара

    War Zone: Пожар вспыхнул на химическом танкере Норвегии в Красном море из-за ракетного удара

    На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара
    @ REUTERS/Dinuka Liyanawatte

    Tекст: Александра Юдина

    В Красном море на норвежском химическом танкере в результате попадания ракеты произошел пожар, сообщает War Zone со ссылкой на анонимных американских чиновников.

    Известно, что пожар начался из-за попадания как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, передает RT.

    При этом уточняется, что танкер Strinda под норвежским флагом является химическим танкером.

    Ранее американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат, который направлялся к нему в Красном море.

    Коментарии (38)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (61)
    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (19)
    12 декабря 2023, 10:59
    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах

    Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах

    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о существенных отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.

    По словам специалиста, снегопады ожидаются в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе.

    Вильфанд отметил, что в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях ожидается сильный снег, в Рязанской, Поволжской и Московской областях также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель, передает RT. Вильфанд добавил, что сильный снегопад с мокрым снегом в Ростовской области, в Центральном Черноземье ожидается по-настоящему сильный снегопад.

    Он пояснил, что подобная погода связана с тем, что воздушные массы в западную часть европейской территории перемещаются из Атлантики, а восток по-прежнему находится в аномально холодной зоне.

    «Заволжье, Урал, Западная Сибирь – там по-прежнему аномальные холода на 10–20 градусов ниже нормы. На Урале, Челябинская, Курганская и Свердловская области – морозы -40...-42 °C. В самых густонаселенных районах Западной Сибири – Омская, Томская, Новосибирская – до -45 °C… В Красноярском крае – даже -50 °C, на западной территории Якутии – -45 °C. Мы привыкли к понятию «сибирские морозы», но здесь «суперсибирские морозы», – добавил Вильфанд.

    Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах.

    Коментарии (12)
    12 декабря 2023, 10:29
    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что находится в постоянном контакте с российскими подразделениями на Запорожском направлении.

    «Обстановка стабильно напряженная, но наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», – заверил Балицкий.

    По словам главы региона, ВС России существенно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

    Накануне российские войска поразили два склада вооружения ВСУ.

    Коментарии (14)
    12 декабря 2023, 17:39
    Стали известны подробности завещания Жириновского
    Стали известны подробности завещания Жириновского
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил детям всего 20% своего состояния, заявил бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.

    По словам Власова, еще 10% от состояния политик завещал Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР, а 70% состояния – партии, передает mk.ru.

    Таким образом, каждому из троих детей Владимира Жириновского полагается лишь 6,6% состояния политика. Также Власов сообщил, что партии от Жириновского досталось около 2 млрд рублей.

    Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в феврале прошлого года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

    Коментарии (18)
    12 декабря 2023, 13:17
    Финляндия решила открыть границу с Россией

    Ilta-Sanomat: Финляндия решила открыть границу с Россией

    Финляндия решила открыть границу с Россией
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финские власти планируют открыть для пассажиров три самых больших пограничных пункта на границе с Россией, утверждает издание Ilta-Sanomat.

    Границу на трех контрольно-пропускных пунктах с Россией планируется открыть в ночь с 13 на 14 декабря, утверждает Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    До этого СМИ писали, что финское руководство рассматривает два варианта развития решения ситуации с КПП на границе с Россией. Первый предполагал открытие одного или нескольких пунктов пропуска, другой – оставление ситуации без изменений.

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    12 декабря 2023, 14:06
    Гердт: Выплата компенсаций немецким компаниям за инвестиции в Россию может обанкротить ФРГ

    Экс-депутат Бундестага Гердт: У ФРГ нет денег, чтобы выплачивать компенсации компаниям, потерявшим на инвестициях в России

    Гердт: Выплата компенсаций немецким компаниям за инвестиции в Россию может обанкротить ФРГ
    @ Jens Meyer/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Маловероятно, что Siemens и Volkswagen смогут получить компенсации от властей Германии. Но в случае успеха следует ожидать волну заявлений от немецких компаний, пострадавших от действий правительства страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Siemens и Volkswagen подали властям ФРГ заявки на возмещение инвестиционных потерь в России.

    «Если компания понесла убытки из-за политики руководства Германии, то она вправе потребовать от государства компенсации за свои потери. Поэтому с юридической точки зрения поданные заявки имеют все шансы на удовлетворение», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Другое дело, что я не верю в правовую систему ФРГ. Уверен, что правительство Германии будет оправдывать свои действия, приведшие к убыткам немецких компаний. Ими всячески будет создаваться видимость некой заботы о безопасности страны. И под эти заявления деньги просто никому выплачивать не станут», – поясняет он.

    «Однако если хотя бы одному предприятию удастся выиграть дело и создать прецедент, то ФРГ захлестнет волна исковых заявлений с требованиями возмещения убытков. И речь пойдет не только о потерянных инвестициях, но и об отсутствии дешевых энергоносителей из России», – подчеркивает собеседник.

    «В таком случае Германия рискует стать банкротом, так как денег для выплат компенсаций нет. Уже сейчас в бюджете страны есть многомиллиардная дыра. Новые средства взять негде, так как сокращается сумма налогов из-за уменьшения числа рабочих мест и количества предприятий. И при самом неблагоприятном стечении обстоятельств страну может ожидать крах финансовой системы и дефолт», – заключил Гердт.

    Ранее дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen подали в правительство Германии заявки на получение компенсаций потерь, связанных с инвестициями в России. До них такое же решение принял энергетический концерн Wintershall Dea.

    В Siemens Mobile пояснили, что на инвестиции в России распространялись инвестиционные гарантии немецких властей. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Берлин решил прекратить эту программу.

    Напомним, Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из дополнительного бюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов, пишет Financial Times.

    Эти средства предназначались для борьбы с кризисом немецкой экономики, вызванным сокращением поставок российского газа в Европу. Предполагалось привлечь к работе Фонд экономической стабилизации (WSF) и предоставить ему кредитные линии в размере 200 млрд евро, после этого планировалось использовать деньги для субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва «никого не выгоняла», иностранные компании сами стали покидать наш рынок из-за мощного санкционного давления. При этом он подчеркивал, что предприятия не боролись за свои интересы.

    Коментарии (10)
    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (13)
    12 декабря 2023, 16:44
    Дания отказалась помогать России при расследовании подрывов «Северных потоков»

    Захарова: Дания отказалась помогать России при расследовании подрывов «Северных потоков»

    Дания отказалась помогать России при расследовании подрывов «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Датская сторона отказалась давать правовую помощь российской при расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Датская генеральная прокуратура ответила отказом на обращение Генпрокуратуры России о помощи в расследовании подрывов газопроводов, сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Москву не удивило это решение Копенгагена, отказ от правовой помощи по этому вопросу подтвердил курс Дании «на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта».

    В ответе датской стороны есть такое указание о том, что исполнение запроса России «может поставить под угрозу безопасность Дании», заключила дипломат.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Дании, Германии и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (23)
    12 декабря 2023, 14:31
    Зеленский назвал численность Сухопутных войск Украины

    Зеленский: Численность Сухопутных войск Украины составляет 600 тыс. человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сухопутных войсках Украины служат около 600 тыс. человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. воинов различных подразделений», – сообщил он, передает РИА «Новости».

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ сообщило, что в украинских войсках возник дефицит квалифицированных военных.

    Коментарии (15)
    12 декабря 2023, 09:36
    В Хабаровске уволились выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги

    Мэр Хабаровска Кравчук заявил, что выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги уволились

    Tекст: Александра Юдина

    Заведующий детсадом и инструктор по физкультуре уволились по собственному желанию после того, как в рамках соревнований детям выдали грамоты с изображением украинской символики, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

    В своем Telegram-канале он принес извинения воспитанникам детского сада №122 и их родителям, также заверил, что детям выданы новые грамоты.

    Также Кравчук добавил, что понимающие свою ответственность за инцидент заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении.

    Отмечается, что инструктор по физкультуре распечатала образцы грамот из интернета, а заведующая детсада не стала вникать в изображения на бланках и просто проставила на них печати.

    Коментарии (24)
    12 декабря 2023, 09:41
    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав

    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав из-за технического сбоя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госавтоинспекция Москвы приостановила регистрацию транспортных средств, а также выдачу водительских удостоверений из-за произошедшего технического сбоя, сообщили в ГИБДД столицы.

    Согласно сообщению ведомства, в связи со сбоем в работе информресурсов регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановлены, передает ТАСС.

    В ГИБДД добавили, что в данный момент специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя.

    Напомним, в начале октября в работе информационной системы ГИБДД произошел сбой, вызвавший затруднения при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений.

    Коментарии (5)
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    Польская оппозиция в ярости: с их точки зрения новый премьер страны Дональд Туск не кто иной, как «немецкий агент». Политика нового премьера действительно по всем признакам будет серьезно меняться. Это прямо касается в том числе интересов России. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

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