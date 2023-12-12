Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
Песков: Невозможно помочь людям в секторе Газа, пока грохочут пушки
Представитель Кремля Песков заявил, что невозможно помочь людям в секторе Газа, пока грохочут пушки
Боевые действия продолжаются между Израилем и Палестиной, в этих условиях фактически невозможно оказать помощь мирному населению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, боевые действия продолжаются, гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира, передает ТАСС.
Также представитель Кремля отметил, что необходимы действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказать палестинцам помощь, однако «пока грохочут пушки», сделать это фактически невозможно.
Ранее во вторник Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан.