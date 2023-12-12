Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан

Al Mayadeen: Армия обороны Израиля штурмует лагерь беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что израильские военные окружили и приступили к штурму лагеря беженцев в Дженине, заблокировав при этом все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ, передает ТАСС.

По данным телеканала, произошли столкновения, вспыхивающие между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления.

На катарском канале Al Jazeera в свою очередь сообщается, что бульдозеры израильской армии сносят улицы в Дженине и разрушают инфраструктуру. Весь город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом. Также есть информация об интенсивных боестолкновениях между солдатами и палестинскими бойцами возле больницы «Ар-Рази».

Кроме того, известно, что три других городских больницы окружены военной техникой, неподалеку от одной из них израильские солдаты с громкоговорителем призывают вооруженных людей добровольно покинуть здание.

Ранее Армия обороны Израиля уже наносила удары по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

