Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.9 комментариев
Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан
Al Mayadeen: Армия обороны Израиля штурмует лагерь беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает ливанский канал Al Mayadeen.
Уточняется, что израильские военные окружили и приступили к штурму лагеря беженцев в Дженине, заблокировав при этом все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ, передает ТАСС.
По данным телеканала, произошли столкновения, вспыхивающие между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления.
На катарском канале Al Jazeera в свою очередь сообщается, что бульдозеры израильской армии сносят улицы в Дженине и разрушают инфраструктуру. Весь город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом. Также есть информация об интенсивных боестолкновениях между солдатами и палестинскими бойцами возле больницы «Ар-Рази».
Кроме того, известно, что три других городских больницы окружены военной техникой, неподалеку от одной из них израильские солдаты с громкоговорителем призывают вооруженных людей добровольно покинуть здание.
Ранее Армия обороны Израиля уже наносила удары по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.