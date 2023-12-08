Военные Израиля ударили по лагерю беженцев в центре сектора Газа

AL Jazeera: Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа

Tекст: Александра Юдина

Известно, что израильские военные самолеты совершили налет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа, есть информация о разрушении военной авиацией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах, передает ТАСС.

Также сообщается, что израильские ВВС ударили по нескольким районам города Хан-Юнис в Газе, бомбардировкам подвергся и город Рафах на границе с Египтом.

Кроме того, по информации телеканала, израильская армия провела ночной рейд в центре Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.

Уточняется, что израильские солдаты взрывали звуковые гранаты и гранаты со слезоточивым газом на улицах Рамаллы, но не встретили никакого сопротивления.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

