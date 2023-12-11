Эксперты объяснили разницу между термобельем для прогулок, сна и горных лыж

Эксперты Бальдруев и Татаринова дали советы по выбору термобелья

Tекст: Татьяна Косолапова

«Термобелье – это вещь, пришедшая из спорта и армии, где существуют большие нагрузки, а человек периодически то теряет влагу, то наоборот вынужден находиться неподвижно долгое время на одном месте. Соответственно, основная задача такой одежды – быстро отвести влагу от человеческого тела, при этом не впитав ее в сам материал, дабы при дальнейшей носке человек не получил переохлаждения из-за одежды, которая стала влажной от физической нагрузки», – говорит историк экономики, руководитель репутационного агентства «Dragons.Media» Сыдып Бальдруев.



Спортсмены и военные это понимали, продолжает специалист, потому экспериментировали как с разными материалами, так и с вариантами наслоения одежды, воздушными прослойками между слоями, начав с банальных кальсон с лямками, известных всем по фильмам про солдат Второй мировой войны, заканчивая современными синтетическими материалами. Сейчас несколько видов материалов для термобелья – натуральные, синтетические, смесовые (синтетика-хлопок).

«Для каждой ситуации нужно выбирать соответствующее белье. Если будете интенсивно потеть, то берите синтетику, если просто собираетесь спать под одеялом, то лучше натуральное из хлопка, а для неспешных прогулок на холоде лучше отдать предпочтение смесовому термобелью – натуральному с синтетикой», – рекомендует эксперт.

Он подчеркивает, что чем больше активности, тем более синтетическим и отводящим влагу должно быть белье. Объясняется это тем, что натуральные ткани – хлопок – впитывают влагу, материал сыреет и в результате человек рискует получить переохлаждение.

Кроме того, немаловажна посадка термобелья. При правильном подборе оно должно находиться в непосредственном контакте с кожей, чтобы выполнять свою работу. Также данный элемент одежды имеет разную плотность – это важно учитывать исходя их того, в каких условиях белье будет использоваться. «Легкое» белье подходит для прохладных летних периодов либо для активных ежедневных тренировок, например, на лыжах, в зимний период. «Толстое» – для холодных температур, а также для ночевок в палатке, а белье средней плотности чаще всего применяется для курортного зимнего спорта.

Для того чтобы правильно выбрать и выгодно купить термобелье в интернете, генеральный директор фулфилмент-оператора TEAM DEEM Дарья Татаринова рекомендует определиться, где покупатель будет использовать этот элемент одежды, с какой интенсивностью и в каких целях. Например, если зимой поехать на Большой Вудъявр в Хибины покататься на лыжах, то нужно понимать – температура воздуха будет низкая, а спорт заставит «попотеть». Значит нужно пару синтетических комплектов для того, чтобы кататься и не мерзнуть, еще пару хлопковых, чтобы спать в гостинице, и еще пару на всякий случай. Итого: шесть единиц белья на персону.

«Далее ищем под указанные задачи продукцию в интернете, читаем отзывы, смотрим на фотографии товаров, задаем вопросы продавцам в интернете. По возможности, лучше поискать магазин с данным товаром и физически пощупать его на вид, дабы понять тактильно устраивает или нет, а затем стоит вернуться в интернет, потому что здесь, как правило, вещи стоят дешевле. Определившись с маркой, используем специальные плагины, которые могут показать самую низкую цену в интернете на указанный товар», – делится специалист.

Убедившись в качестве поставок выбранного магазина на маркетплейсе, эксперт рекомендует оплачивать товары картами с кэшбеками, дополнительными авиамилями или иными бонусами. Также она напоминает, что, согласно федеральному законодательству, возврат на термобелье оформить нельзя, поэтому при приеме покупки в пункте выдачи заказов (ПВЗ) необходимо все тщательно осмотреть.

Ранее российские специалисты разработали для военных «серебряное» термобелье с подогревом для арктических условий. Принцип данного элемента одежды основан на нагревании высокопрочной эластичной ткани с помощью прошитого через нее тонкого посеребренного провода, который нагревается от специального источника питания и обеспечивает комфортное нахождение человека даже при минус 50 градусах.