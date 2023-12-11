Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вован и Лексус общались с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Быкова, он собирается вернуться в Россию, потому что у него там много студентов, которые «все воспринимают адекватно», но до этого он хотел бы побывать в Одессе, передает ТАСС.

Быков также сообщил мниному Ермаку, что у него нет претензий в связи с убийством русских Украиной. Кроме того, пранкеры спросили писателя, хочет ли он получить гражданство Украины. Быков ответил, что в следующем году получит американское, которое, возможно, не совместимо с украинским.

«Вот если бы меня позвали что-то делать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам», – отреагировал он.

Ранее певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ.