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Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
Писатель Дмитрий Быков* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, и что сам он при этом собирается вернуться в Россию.
Вован и Лексус общались с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Быкова, он собирается вернуться в Россию, потому что у него там много студентов, которые «все воспринимают адекватно», но до этого он хотел бы побывать в Одессе, передает ТАСС.
Быков также сообщил мниному Ермаку, что у него нет претензий в связи с убийством русских Украиной. Кроме того, пранкеры спросили писателя, хочет ли он получить гражданство Украины. Быков ответил, что в следующем году получит американское, которое, возможно, не совместимо с украинским.
«Вот если бы меня позвали что-то делать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам», – отреагировал он.
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* Признан(а) в РФ иностранным агентом