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Словацкие перевозчики решили возобновить блокаду КПП на границе с Украиной
Автоперевозчики Словакии объявили о решении возобновить блокаду единственного автомобильного КПП на границе с Украиной
Блокаду единственного автомобильного КПП на границе Словакии с Украиной возобновят с 11 декабря, сообщил Союз автоперевозчиков Словакии.
Союз сообщил, что «бессрочный протест на КПП «Вышне-Немецке» продолжится с 15.00 (17.00 мск), перевозчики намерены «блокировать въезд фур в Словакию с Украины», передает ТАСС.
Проезду автобусов и легковых автомобилей обещают не мешать. Отмечается, что словацкие перевозчики присоединяются к «протестам, организованным с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии».
Напомним, против льгот для украинских конкурентов выступили перевозчики в Польше. Позднее к ним присоединились словацкие перевозчики, но они приостанавливали блокаду границы 5 декабря. Венгерские перевозчики также объявили, что решили присоединиться к протестам на границе с Украиной.