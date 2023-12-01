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Израиль решил вести переговоры с ХАМАС «под огнем»
Kan: Бои в Газе продлятся несколько дней, переговоры с ХАМАС будут вестись «под огнем»
Боевые действия в секторе Газа продлятся несколько дней, пока сторонники палестинского радикального движения ХАМАС не объявят о своей готовности освободить удерживаемых ими заложников, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванного чиновника в политическом истеблишменте еврейского государства.
По его словам, «переговоры с ХАМАС будут вестись под огнем», пока боевики не заявят израильской стороне, что готовы к освобождению израильских заложников, передает ТАСС.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.