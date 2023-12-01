Нефть подешевела после объявления решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть снизились после объявления решений ОПЕК+

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.16 опустилась на 0,25%, до 80,66 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,04%, до 75,93 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне после заседаний ОПЕК и ОПЕК+ цена на нефть опустилась более чем на 2,4% для обеих марок. Суммарно за ноябрь нефть марки Brent подешевела на 4,9%, а WTI – на 6,3%, и это стало вторым месяцем удешевления подряд. Очевидные рассогласования между участниками соглашений, которые выразились как в переносе заседаний, так и в объявленных решениях, сделали перспективы котировок неоднозначными.

«Итоги встречи ОПЕК+ оказались запутанными. Это по-прежнему добровольные сокращения, что стало одной из причин разочарования», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights Вандану Хари.

Напомним, накануне Саудовская Аравия решила продлить дополнительное (сверх обязательств в рамках альянса) ограничение добычи на первый квартал следующего года, сохранив на уровне 1 млн баррелей в сутки от расченого уровня. Представители России заявили о дополнительном снижении экспорта до 0,5 млн баррелей в сутки с 0,3 миллионов.