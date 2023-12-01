Тишковец: Осень в Москве стала на 1,5 градуса теплее нормы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, минувшая осень в Москве стала на 1,5 градуса теплее многолетних климатических наблюдений, а по количеству осадков – сезон оказался почти в норме, переувлажнение не превысило 5%, передает РИА «Новости».

Тишковец добавил, что уалендарная зима стартовала с нормальной декабрьской температуры и с двукратным превышением нормы высоты сугробов. Он отметил, что декабрь в Центральной России прогнозируется на градус-полтора холоднее нормы, а по количеству снега – с 20-процентным превышением над многолетним значением.

Тишковец отметил, что самая холодная аномалия ожидается на западе и северо-западе России, где отрицательное отклонение от нормы составит 2,5-3 градуса.

«Январь будет на 2-3 градуса теплее нормы с 10-процентным превышением нормы по осадкам. Норма: ночь – минус 12,3, день минус – 6,5, осадки – 42 миллиметра», – рассказал синоптик.

По его словам, февраль ожидается на 3-3,5 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 30% больше положенного. Норма: ночь – минус 11,1, день – минус 4,2, осадки – 36 миллиметров.

«Если оценивать зиму в целом, то по температуре в норму впишется только северо-запад России. На остальной территории нашей страны среднесезонная температура будет на 1-3 градуса, на юге Урала и Западной Сибири - на 3-5 градусов, выше параметров метеостатистики. Небольшой переизбыток снега прогнозируется в средних широтах. То есть наступившая зима, в целом, будет относительно мягкой и снежной, за исключением холодного фальстарта», – добавил Тишковец.

Напомним, в четверг москвичей предупредили об аномальном похолодании.