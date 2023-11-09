  • Новость часаЗахарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
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    Нелегальные военные базы втягивают Америку в новую войну
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    27 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    7 комментариев
    9 ноября 2023, 19:45

    МИД: Ответ на предложения по стратегической стабильности зависит от США

    Замглавы МИД Рябков: Ответ России на предложения по стратегической стабильности зависит от США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает изучать предложения по стратегической стабильности, однако ответ на них зависит от действий США.

    Отвечая на вопрос о неформальных предложениях США по стратегической стабильности в интервью RTVI, Рябков заявил, что Россия продолжает их изучение в межведомственном формате, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что пока не может назвать временной диапазон, в течение которого Россия сформулирует ответ и передаст его американской стороне.

    «Я не уверен, что мы на сегодня готовы сказать, что такой ответ в том или ином виде, оформленном или изложенном устно, американцам обязательно будет передан», – сказал он, подчеркнув, что ответ зависит от действий США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимым диалог с Западом по стратегической стабильности.

    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

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    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

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    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (53)
    8 ноября 2023, 13:24
    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов

    Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    Коментарии (44)
    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

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    7 ноября 2023, 20:59
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

    Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписывался в совершенно других реалиях, которые к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Выход России из договора стал логичным и закономерным шагом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, а страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в соглашении.

    «Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

    «Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

    «К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

    «Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

    Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

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    9 ноября 2023, 14:58
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед Семенов: Обострение между США и Сирией приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ближневосточные государства считают неприемлемым пребывание военных США в регионе. Этот факт становится основой всех конфликтов между сторонами, поэтому противоречия между ними будут возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США.

    «Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «На фоне подобных нападений Пентагон, вероятно, принял решение об атаке объектов Ирана, расположенных на территории Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить», – рассуждает эксперт.

    «Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда обстрелы Ирана выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – продолжает он.

    «Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

    «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Семенов выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования. «История подошла к моменту трансформации геополитической арены, в связи с чем за происходящим на Ближнем Востоке необходимо пристально наблюдать», – заключил он.

    Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. Отмечается, что бои начались после того, как ВВС Штатов атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии».

    Также сообщалось об «ожесточенных столкновениях». При этом основные силы США располагаются со стороны к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки. Текущее обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием, расположенные на востоке Сирии, пишет «Коммерсант».

    При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны».

    Как сообщают NBC News, таким образом военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, так Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Он также подчеркнул, что страна готова продолжать «осуществлять миссии в Ираке и Сирии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России).

    На этом фоне у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    Потерю дрона уже подтвердили в Пентагоне. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование по обстоятельствам инцидента.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 09:34
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

    Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, считает руководитель американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

    Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

    По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 09:39
    СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

    Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала ранее проявленная главой американской дипломатии невежливость, сообщила газета Hurriyet.

    В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

    Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

    После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

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    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 14:56
    МИД: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС

    Захарова: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС в Сан-Франциско

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон все еще не выдал визы всем представителям делегации России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на 15–17 ноября в Сан-Франциско, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Известно, что до саммита (АТЭС) остается менее недели, и до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию. В Кремле заверили, что Россия будет представлена на саммите АТЭС в Сан-Франциско на должном уровне.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 02:24
    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»

    Помощник госсекретаря США О'Брайен счел продолжение вооруженного конфликта на Украине «необходимым»

    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине.

    Когда сенатор Рэнд Пол заявил о необходимости искать способы завершения конфликта, О'Брайен сказал: «Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война – это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой».

    Он призвал законодателей поддержать запрос на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, поскольку в противном случае, по мнению О'Брайена, придется «потратить намного больше на оборону в будущем». Кроме того, он отметил, что «значительная часть запрошенного дополнительного финансирования предназначена для реинвестирования в США», передает ТАСС.

    Пол обвинил его в оправдании войны. О'Брайен ответил, что запрос на помощь для Украины «хорош для нашей экономики». Сенатор счел, что такой подход «заслуживает порицания» и назвал аргумент О'Брайена «кошмарным». Он отверг точку зрения, в соответствии с которой «война – это не так уж и плохо», как и «разрушенные страны», если американская «оружейная отрасль получит миллиарды долларов». По словам сенатора, лучше бы О'Брайен «использовал свой аргумент» о защите «свободы» в мире «или какой-то подобный».

    Сенатор подчеркнул, что «правительство США фактически берет в долг у американских налогоплательщиков и внешних заемщиков вроде КНР, предлагая финансировать дальнейшую помощь Украине». По его словам, у США «нет горшка с деньгами».

    Также Пол указал на совершенно нереалистичную позицию Киева в отношении возможных переговоров с Москвой. Если в Госдепе согласны с ними, то «мясорубка будет продолжаться», сказал он. О'Брайен заявил, что США готовы к переговорам «вместе с Украиной, а не через ее голову». По его версии, Россия не настроена серьезно на переговоры об урегулировании конфликта. Комментируя недавно состоявшиеся на Мальте консультации, О'Брайен заявил, что «Россия не приехала», хотя они изначально велись без участия Москвы.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 13:23
    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание своего госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг Соединенных Штатов уже достиг таких объемов, что скоро «бумаги будет не хватать», чтобы печатать доллары на его обслуживание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, что Соединенные Штаты фактически около 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга.

    «Бумаги скоро будет не хватать», – приводит его слова ТАСС.

    В середине сентября государственный долг США впервые превысил уровень в 33 трлн долларов.

    Коментарии (5)
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