8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Кремль назвал необходимым диалог с Западом по стратегической стабильности
Песков: Предпосылок для диалога по стратегической стабильности нет, но он необходим
Россия готова вести диалог с Западом по вопросам стратегической стабильности, однако в настоящее время предпосылок для этого нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Диалог однозначно необходим», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что такой диалог не может проходить в форме «чтения нотаций одной страны другой стране».
При этом Россия готова начать диалог по этим вопросам, добавил Песков.
Представителя Кремля спросили, отразится ли на стратегической безопасности приостановка выполнения западными странами обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). «Де-факто ситуация никак не изменится», – ответил пресс-секретарь главы российского государства.
Москва ранее заявила, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась 7 ноября в 00.00. МИД России отмечал, что документ окончательно ушел в историю. После этого страны – члены Североатлантического альянса сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.