У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.3 комментария
БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк заявили о хакерском взломе
БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк заявили о хакерском взломе сайтов
БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк опровергли сообщения о том, что приостанавливаются выплаты по вкладам, и удалили соответствующие заявления со своих сайтов, объяснив информацию хакерским взломом, сообщили СМИ.
Во всероссийском банке развития регионов данные о приостановке выплат по вкладам назвали фейком, передает РИА «Новости». По словам представителя, специалисты компании в течение нескольких минут удалили неверную информацию с сайта.
В Фора-Банке в БЖФ Банке также сообщили о взломе и заявили, что вкладам клиентов ничто не угрожает.
Ранее сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись хакерской атаке и некоторое время были недоступны.