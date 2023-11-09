БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк заявили о хакерском взломе сайтов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во всероссийском банке развития регионов данные о приостановке выплат по вкладам назвали фейком, передает РИА «Новости». По словам представителя, специалисты компании в течение нескольких минут удалили неверную информацию с сайта.

В Фора-Банке в БЖФ Банке также сообщили о взломе и заявили, что вкладам клиентов ничто не угрожает.

Ранее сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись хакерской атаке и некоторое время были недоступны.