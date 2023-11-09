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    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    2 комментария
    9 ноября 2023, 11:41

    Путин заявил, что Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы

    Президент Владимир Путин: Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы

    Tекст: Александра Юдина

    В этом году фиксируется очень хороший урожай пшеницы в России, страна удержит первое место в мире по экспорту, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    По его словам, ожидается сохранение экспортного потенциала на уровне 60 млн тонн, Россия уверенно удержится на месте мирового лидера по экспорту такого важного товара, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о готовности Москвы выполнять все обязательства по экспорту зерновых, в том числе в Пакистан, однако Минсельхоз России предложил временно запретить вывоз пшеницы из страны.

    8 ноября 2023, 19:10
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В Центробанке ТАСС пояснили, что сперва будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

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    6 ноября 2023, 13:33
    В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года

    Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в выборах 2024 года

    В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

    Он напомнил, что сама президентская кампания пока еще не объявлена. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Путин якобы решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

    Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

    Коментарии (47)
    8 ноября 2023, 15:56
    Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс пытается расширить географические рамки своей деятельности, нарушая собственные доктрины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

    «Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, США, действуя в своих корыстных интересах, втягивают страны НАТО в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараясь создавать там новые военно-политические альянсы. Глава государства отметил, что Россия и ее союзники видят это, и реагируют «спокойно, взвешенно».

    «Мы все это видим и вместе с нашими друзьями – в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой – реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», – сказал он.

    В среду в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

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    9 ноября 2023, 05:11
    Путин прибыл в Казахстан

    Самолет Путина приземлился в Астане

    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Казахстан, его самолет приземлился в Астане, сообщают информационные агентства.

    В Астане Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, ожидается подписание ряда документов. Также лидеры двух стран в формате видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае, передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан дал интервью «Казахстанской правде». Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития и отметил, что русский язык является общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2023, 09:46
    Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

    Путин: Ряд стран стремится расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны пытаются расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, глобальная нестабильность проецируется в том числе и на Евразию, а действия ряда стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что все еще сохраняются общие для стран СНГ угрозы – терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

    Путин подчеркнул, что эти факторы требуют не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы.

    «Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», – заметил президент.

    В заключение российский лидер заверил, что сотрудничество по линии Советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.

    Ранее Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной, отметив, что Содружество Независимых Государств является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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    8 ноября 2023, 04:55
    МВД объявило в розыск выдавшего «oрдер на арест» Путина судью МУС

    МВД России объявило в розыск судью МУС Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Согласно базе МВД России, Годинес Сeрхио Херардо Угaльде разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ, передает ТАСС.

    Напомним, 25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    8 ноября 2023, 01:10
    Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития

    Путин: Формирование справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития

    Tекст: Антон Никитин

    Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития, неотъемлемой составляющей этого процесса является уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права.

    Глава государства подчеркнул, что неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

    Президент России назвал очевидным, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений.

    «При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что важным шагом для достижения этой цели Россия считает создание широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнерства – путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка. На Западе эти принципы назвали «Доктриной Путина».

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    8 ноября 2023, 02:59
    Путин назвал русский язык общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана

    Путин назвал русский язык общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы России и Казахстана

    Tекст: Антон Никитин

    Учитывая рост в Казахстане потребности в изучении русского языка, который является общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы между странами, Россия готова строить в республике школы и расширять совместную образовательную инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что русский язык – это, несомненно, наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

    Президент России процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: «Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». «Их он называл «ключом к жизни», – отметил Путин.

    Президент России напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. «Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», – указал российский лидер.

    Путин отметил, что в 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана.

    Напомним, 2 ноября уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов в целях их дальнейшего обучения в детских садах и школах.

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    6 ноября 2023, 12:30
    В Казахстане назвали дату визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба президента Казахстана раскрыла дату предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

    По информации пресс-службы главы Казахстана, Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетит Астану 9 ноября, передает РИА «Новости».

    В рамках поездки запланировано проведение переговоров Путина и Токаева. Президенты обсудят актуальные вопросы стратегического партнерства, а также в режиме видео-конференц-связи примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил отношения России и Казахстана.

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    8 ноября 2023, 03:49
    Белоусов представил Путину законопроект о технологической политике России

    Первый вице-премьер Белоусов представил президенту Путину законопроект о технологической политике России

    Tекст: Антон Никитин

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России. Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России.

    Белоусов напомнил, что по поручению президента России в мае правительство приняло концепцию технологического развития, после чего практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа, передает РИА «Новости».

    Белоусов заверил, что сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

    «Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел», – добавил первый вице-премьер.

    Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого «права на риск». По его словам, и с Федеральной службой безопасности (ФСБ), и с Министерством внутренних дел (МВД) удалось найти общее понимание. «Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены», – доложил первый вице-премьер.

    Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Он уточнил, что документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. «Речь идет о крупнейших проектах – больше десяти млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки», – пояснил первый вице-премьер.

    Вторая новелла, по словам Белоусова, касается проектов так называемых сквозных технологий. Он отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. «Как раз закон эту брешь закрывает», – сообщил Белоусов.

    «И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний», – сообщил первый вице-премьер. Он отметил, что разрабатываемый закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны – обеспечивает концентрацию мер поддержки.

    Накануне президент России Владимир Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике. Эксперты отмечали в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    8 ноября 2023, 21:53
    Путин удивился отсутствию инфраструктуры для лечения рака на бывших территориях Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин удивился бездействию Киева в борьбе с онкологическими заболеваниями на прежних территориях Украины и указал на необходимость создания системы помощи онкобольным в новых российских регионах.

    В ходе совещания с членами правительства Путин поинтересовался у министра здравоохранения России Михаила Мурашко: «А что, когда там Украина хозяйничала, ничего не происходило и ничего не делали в этом плане – по борьбе с онкозаболеваниями?» – пишет ТАСС.

    Министр ответил, что фактически в новых регионах России отсутствовала как таковая инфраструктура для лечения рака – в наличии имеется устаревшее оборудование, выпущенное в 1970–1980-х годах.

    Мурашко подчеркнул, что «систему нужно создавать если не с нуля, то близко к тому», и рассказал о планах по развитию инфраструктуры для лечения онкозаболеваний. «Надо делать», – распорядился глава государства и призвал не забывать о подготовке и переподготовке врачей и медперсонала.

    Ранее Мурашко рассказал о снижении смертности от онкологии в России.

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    6 ноября 2023, 15:23
    Лавров отметил способность Путина творчески решать сложные ситуации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин умеет инициативно и творчески решать самые непростые ситуации, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    В ходе обсуждения у министра спросили, кого он считает своим наставником. Лавров признался, что когда работаешь с президентом, то очень многое от него получаешь. Министр продолжает наблюдать, как Путин инициативно и творчески реагирует на непростые ситуации, порой находя решения, о которых ты сам не всегда можешь догадаться, передает ТАСС.

    Лавров также рассказал о своих давних наставниках: начальнике отдела международных экономических организаций МИД РФ Алексее Нестеренко и после СССР в Шри-Ланке Рафике Нишанове.

    При этом главное профессиональное созревание главы МИД состоялось, когда он работал постоянным представителем в Нью-Йорке. Там, по словам министра, Евгений Примаков очень многому его научил.

    Помимо этого, Лавров рассказал, что Россия, находясь под западными санкциями, обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет.

    Он отметил, что санкции существовали всегда, но их ожесточенность и всеохватность полностью проявились после того, как Запад спровоцировал госпереворот на Украине.

    Россия, добавил глава МИД, больше не может полагаться на тех партнеров, которые могут обмануть в любой момент. «Все то, что вы сейчас наблюдаете в работе российского правительства, в тех решениях, которые по вопросам нашего развития принимает президент, все то, что вы видите на потрясающей выставке «Россия», говорит о том, что мы неуклонно движемся в этом направлении», – сказал он.

    При этом Москва оставляет дверь открытой для партнеров, которые «проявляют свою надежность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах».

    Также дверь остается открытой и для Запада. Если западные страны одумаются, то Россия оценит, «с чем они к нам придут», и будет принимать решение о продолжении диалога, исходя из этого.

    Также Лавров заявил, что Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.

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    8 ноября 2023, 14:46
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Кузьменко

    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко.

    «Присвоить воинские звания: генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу», – говорится в тексте документа.

    В конце октября Путин подписал указ о присвоении 119-й ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская».

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    7 ноября 2023, 14:40
    Путин дал поручение по срокам работы над законом о технологической политике

    Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с первым вице-премьером Андреем Белоусовым работу над законопроектом о технологической политике и поручил не сдвигать сроки его подготовки.

    Первый вице-премьер, в частности, рассказал об основных новеллах этого документа. По его словам, сейчас подготовка законопроекта находится «в высокой стадии».

    «(Это) очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он (законопроект – прим. ВЗГЛЯД) у нас не ушел куда-нибудь «вправо», – поставил задачу президент, выслушав доклад Белоусова, передает ТАСС.

    В августе «Коммерсант» писал о разработке в России законопроекта «О технологической политике, который, как ожидается, устранит разрыв между наукой и промышленностью с практикой «патентов на полку» и закупкой готовых технологических решений. Сообщалось, что документ может стать законом весной 2024 года и фактически позволит запустить в стране технологическую политику с учетом развития приоритетных технологий и развития инфраструктуры для свободного освоения перспективных технологий.

    Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечали ранее, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    7 ноября 2023, 12:15
    Кремль подтвердил визит Путина в Казахстан

    Кремль анонсировал визит Путина в Казахстан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер проведет переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

    Ожидается, что они обсудят основные вопросы развития двусторонних отношений, перспективы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

    Путин ранее заявил, что отметил, что отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне.

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