С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Минсельхоз предложил временно запретить вывоз пшеницы из России
Министерство сельского хозяйства России предложило ввести временный запрет на вывоз твердой пшеницы из страны.
Как говорится в проекте постановления правительства, запретить вывоз твердой пшеницы из России предлагается с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, передает РИА «Новости».
Ранее Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз из России отдельных видов мяса птицы.