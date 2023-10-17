Путин: Россия готова выполнять все обязательства по поставкам зерна за рубеж

Tекст: Валерия Городецкая

«Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен один миллион тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки», – сказал Путин в ходе встречи с главой переходного правительства, премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, передает ТАСС.

Российский лидер добавил, что в этом году объем урожая в России составит около 137-138 млн тонн, и отметил высокий экспортный потенциал.

«У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай – 158 млн тонн зерновых. В этом году тоже будет очень хороший. Уже сейчас ясно, что это будет где-то 137-138 млн тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидным, практически как в прошлом году – где-то под 50-60 млн тонн», – сказал глава государства.

Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.