Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы
В России в этом году будет очень большой урожай пшеницы, скорее всего, РФ сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.
Он напомнил, что в 2022 году был исторически рекордный урожай пшеницы – 158 млн тонн, в этом году он прогнозируется на уровне свыше 130 млн тонн, передает ТАСС.
«Значит, у нас сохраняется очень большой экспортный потенциал. Россия, скорее всего, сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы», – сказал Путин.
Ранее французское издание Figaro указало на лидирующую позицию России на зерновом рынке.