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В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании
В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании
Пропалестинские демонстрации, проходящие по всему миру на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, являются следствием провалов высшего образования, заявил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.
Дермер заявил, что митинги в поддержку Палестины – «обвинительный акт системе высшего образования», передает РИА «Новости». Люди, которые принимают участие в таких демонстрациях, «выступают не за мир, а за разрушение еврейского государства», 95% из них считают, что «Израиля не должно существовать», считает министр.
На прошлой неделе пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне.